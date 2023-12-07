مسلسل زينهم الحلقة ١٤، انتشار حوادث اختطاف الأطفال وجيمي ينقذ زينهم من موقف خطر

مسلسل زينهم، شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل زينهم تقارب كل من يمنى ومونتي خاصة أن الأخير نجح في اقتناص هاتفها من لص سرقه منها.

تفاصيل مسلسل زينهم الحلقة ١٤

وعلى جانب آخر تدخل جميلة في مشادة مع شقيقتها أمل بسبب آدم بعدما أصر الأخير على لقاء جميلة قبل خطبة شقيقها لتصفية حسابات الماضي، وذهبت جميلة إلى مطعمه وأثناء جلوسهما سويا تدخل عليهم أمل وهي تستشيط غضبا من شقيقتها ومن آدم، وتحاول جميلة مصالحتها دون جدوى.

وتذهب سارة إلى مقر عمل زينهم ولكنه يثير في قلبها الخوف فتذهب سريعا، وخلال مسلسل زينهم الحلقة ١٤ يتمكن زينهم من الحصول على جزء من المبلغ المطلوب منه من قبل صالح حيث أقنع خاله بأن يمنحه المال نظير عدم الإفصاح عن تفاصيل خاصة به لشقيقته، ويذهب زينهم للقاء صالح الذي يحاول سرقته ولكن يتدخل جيمي الذي كان يلاحق زينهم وينقذه.

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وتصل المشرحة جثة طفل جديد بلا عينين بعد جثة الطفل حسن وتبدأ المباحث في البحث عن الجاني، وتختتم الحلقة أحداثها باختفاء طفل جديد كان يسير مع والدة زينهم ويطعم معها القطط.

تفاصيل مسلسل زينهم الحلقة ١٣

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل زينهم استمرار تطور العلاقة بين جميلة وزينهم حيث ذهب الثنائي لتناول الإفطار معًا، وكشفت جميلة عن عرض صور لها في موقع إخباري كان زينهم قد دلها عليه.

وخلال الحلقة يتسلم زينهم وجيمي جثة جديدة لطفل يبلغ حوالي ٧ سنوات بدون عينين، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الحادث الخاص به، وعلى جانب آخر يعرض التباع صديق عيد السائق على زينهم أن يكشف له كل كواليس جريمة والده مقابل مبلغ كبيرمن المال ويحاول زينهم بيع سيارة والده للحصول على تلك المعلومات.

وتصدم جميلة من أن حبيب شقيقتها الجديد هو حبيبها السابق والذي يتحدث معها في الهاتف وطلب مقابلتها وربط زواجه من شقيقتها بهذه المقابلة، وفي الأخير يتم الكشف عن عزم توفيقة وحفني وضع ورقة تشبه الحجاب أو العمل مع جثة انتهى الشيخ حسني من تغسيلها وهو تطور نوعي في جرائمهم داخل المشرحة.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.