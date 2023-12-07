ضبط 31 قطعة سلاح نارى و16 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى و16 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط.

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مديرية أمن أسيوط

وتم ضبط 31 قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهما لـ 24 منهم معلومات جنائية")



كما تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (1,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية)و تنفيذ (423) حكما قضائيا متنوعا.



مديرية أمن أسوان

وتم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية). وضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).. بحوزة (متهم له معلومات جنائية) وتنفيذ (831) حكما قضائيا متنوعا.



مديرية أمن دمياط

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.