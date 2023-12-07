السبت 09 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكمون، يطرد السموم من الجسم ويقاوم الالتهابات ويقوي المناعة والنظر

فوائد الكمون، فيتو
فوائد الكمون، فيتو

فوائد الكمون، الكمون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها رائحة نفاذة ونكهة قوية ويستخدم في طهي العديد من الأكلات.

وفوائد الكمون، عديدة لقيمته الغذائية العالية وكان يستخدم في الطب القديم، واشتهر بفاعليته في إنقاص الوزن الزائد وعلاج آلام المعدة ومشاكل الهضم.

 

أهمية تناول الكمون

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكمون من الأعشاب الشهيرة التي تقدم من التوابل وكان العلماء يستخدمونها في الطب القديم لقيمته الغذائية العالية وفوائده العلاجية العظيمة، ويمكن تقديمه كمشروب علاجى دافئ.

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القيمة الغذائية الموجودة في الكمون

وأضافت منى، أن الكمون يحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل مضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين سي، وهو يعزز صحة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

فوائد الكمون، فيتو 

فوائد الكمون 

وتابعت، أن من فوائد الكمون:-

  • يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.
  • يعمل كمطهر معوى قوى من أى ميكروب بالمعدة.
  • يقلل فرص الإصابة بالجلطات.
  • يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرض السكر المرتفع.
  • يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.
  • يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة والمطهرات التى تقاوم جميع الالتهابات بالجسم.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.
  • يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.
  • يعزز من صحة البشرة ويحافظ على نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة.
  • يساعد فى تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.
  • يعمل على تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين إضافته لجميع الأطعمة.
  • يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.
  • يساعد الحوامل فى التخلص من غثيان الصباح الذي يعد من أعراض الحمل القوية والمستمرة لفترات طويلة خلال أشهر الحمل.
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الكمون فوائد الكمون أهمية تناول الكمون القيمة الغذائية الموجودة في الكمون الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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