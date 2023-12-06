الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

فوائد السبانخ، مهمة لصحة الكبار والصغار ولكن يجب تناولها بشروط

فوائد السبانخ، فيتو
فوائد السبانخ، فيتو

فوائد السبانخ، السبانخ من الخضراوات الورقية الشهيرة التي تقدم بطرق مميزة يعشقها الكبار والصغار ومذاقها لا يقاوم.

وفوائد السبانخ، عديدة نظرا لقيمتها الغذائية العالية واشتهرت بغناها بعنصر الحديد، وينصح الخبراء بتقديمها دائما للصغار.

وارتبط تناول السبانخ لدى الصغار ببناء العضلات وبالفعل السبانخ تقوي العضلات والعظام والمناعة ويجب على كل أم الاهتمام بتقديمها لهم.

أهمية تناول السبانخ 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن السبانخ من الخضروات المهمة التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز وهى مهمة لصحة الصغار كثيرا لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وهى تقوى مناعة الصغار.

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القيمة الغذائية الموجودة في السبانخ 

وأضافت منى، إن السبانخ لها قيمة غذائية عالية، وهى تحتوى على الحديد والكالسيوم والمنجنيز والنحاس والبوتاسيوم والماغنيسيوم وحمض الفوليك والثيامين والفسفور ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين e.

شروط تناول السبانخ 

وتابعت، أنه عند تقديم السبانخ، يجب تقديمها بجانب مصادر فيتامين سي، وذلك لأنها تحتوى على مادة oxalic acid وهى تؤثر على امتصاص الحديد لذلك يجب تقديم السبانخ مع أغذية تزيد من امتصاص الحديد مثل البروتينات الحيوانية أو عصير البرتقال، كما أنه يفضل عدم طهى السبانخ وتقديمها كعصير وذلك بخلط السبانخ بعصير البرتقال يحسن من مذاقها وبالتالي قد يستسيغه الطفل أكثر.

فوائد السبانخ، فيتو 

فوائد السبانخ لصحة الكبار والصغار 

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد السبانخ:-

  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد ولكن يجب تقديمها مع مصادر فيتامين سي لتحفيز الجسم على امتصاص الحديد الموجود بها.
  • تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.
  • تقوى العضلات وتمنع الشد العضلي لاحتوائها على البوتاسيوم.
  • تنظم حركة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم لاحتوائها على الألياف الغذائية.
  • قليلة السعرات الحرارية وتمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى مهمة في إنقاص الوزن.
  • تساعد فى نمو الصغار بشكل صحى وبدون مشاكل.
  • تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • تعزز من صحة العين والنظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • مهمة للمرأة الحامل حيث تعزز من صحة الجنين ونموه بشكل صحى وتقلل فرص حدوث تشوهات الأجنة.
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السبانخ فوائد السبانخ أهمية تناول السبانخ القيمة الغذائية الموجودة في السبانخ الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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