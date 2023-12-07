الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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منوعات

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

المختبرات الصحية
المختبرات الصحية الخضراء، فيتو

يتجه العالم حاليا نحو الاعتماد على المختبرات الصحية الخضراء في مجال الرعاية الصحية، وقال الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس إدارة مختبرات "مينا لابز" بالإمارات، على هامش فعاليات "كوب 28"، إن المختبرات الخضراء تعتمد ممارسات مستدامة، تقلل من التأثير البيئي، وتخفض التكاليف التشغيلية، وتسهم في الوقت نفسه في تقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة.
وأكد النحاس، للصحفيين، أن المختبرات الصحية الخضراء تحرص على خفض توليد النفايات، وتعزيز الممارسات المستدامة في مرافق المختبرات التي تجري التحليلات الطبية، إضافة إلى الحفاظ على الموارد.

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المختبرات الصديقة للبيئة

وأضاف أن المختبرات الصديقة للبيئة في المستشفيات والمراكز الصحية وفي القطاع الخاص يمكن أن ترشد استهلاك الطاقة، باستخدام تطبيقات تنظم تشغيل المعدات وأجهزة التهوية وتحافظ على درجات الحرارة ومستويات الرطوبة إضافة إلى اعتمادها على تطبيقات ذكية تنظم الإضاءة، وتعتمد تصاميم تسمح بالإضاءة الطبيعية طوال النهار.
وأشار إلى أن دمج الإضاءة الطبيعية وأنظمة التهوية الفعالة ومواد البناء الصديقة للبيئة يسمح بتقليل استهلاك الطاقة وخلق بيئة عمل أكثر صحة.
أيضا، تطبق المختبرات الخضراء أنظمة لترشيد استهلاك المياه باستخدام معدات ذات كفاءة في الحد من هدر المياه، وتحسين استخدام المياه في عمليات الاختبار، وتنفيذ أنظمة إعادة تدوير المياه.

إعادة تدوير النفايات

ولفت النحاس إلى ضرورة إدارة النفايات بالصورة السليمة من خلال أنظمة فرز النفايات التي تفصل النفايات العامة والنفايات الخطرة والمواد القابلة لإعادة التدوير، التخلص منها أو إعادة التدوير بشكل مناسب، وأن تمتثل المختبرات للوائح وأفضل الممارسات للتعامل الآمن مع المواد والمواد الكيميائية الخطرة وتخزينها والتخلص منها.
وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لشراء المواد الاستهلاكية القابلة لإعادة التدوير أو القابلة لإعادة الاستخدام والمنتجة بأقل قدر من التعبئة والتغليف.

الحد من هدر الورق

وأكد أن استخدام الرقمنة والتحول من السجلات الورقية إلى الانظمة الإلكترونية في العمليات المختبرية يسهم في تحقيق الاستدامة والحد من هدر الورق.
وأعرب الدكتور محمد النحاس عن سروره بالنجاحات القياسية التي حققها "كوب 28" على مستوى التعهدات التي أعلنتها حكومات وشركات ومؤسسات لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.

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الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس إدارة مختبرات مينا لابز بالإمارات كوب 28 المختبرات الصديقة للبيئة تغير المناخ ترشيد استهلاك المياه مواد البناء الصديقة للبيئة

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