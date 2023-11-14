رئيس كوب 28: الإعلان عن مساهمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي لصندوق الخسائر والأضرار خلال المؤتمر.. وإرسال إشارة بشأن التحول العادل للطاقة

التقى رئيس مؤتمر المناخ COP28 الدكتور سلطان الجابر ومفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ورئيس مفاوضي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ووبكي هوكسترا اليوم في بروكسل، وأعلنا اقتناعهما المشترك بأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ يجب أن يحقق أعلى طموح ممكن.

تسريع الإجراءات العملية بشأن التخفيف والتكيف

وأصدر الدكتور الجابر وهوكسترا بيانًا مشتركًا يحدد العديد من العناصر الرئيسية التي تحدد النتائج الطموحة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، معلنين أنه يجب على مؤتمر COP28 تسريع الإجراءات العملية بشأن التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وتمويل المناخ.

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ورحب الجانبان أيضًا بالنتيجة الإيجابية للمحادثات التي جرت في أبو ظبي في وقت سابق من هذا الشهر بشأن التشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرارحيث سيتم تقديم التوصية الصادرة عن المحادثات إلى COP28، وإذا تم اعتمادها، فسوف يقدم الصندوق رأس مال المنح لدعم بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا والمتأثرة بتغير المناخ.

وذكر البيان أنه خلال مؤتمر المناخ COP28 سيتم الإعلان عن مساهمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لصندوق الخسائر والأضرار، ورحب الدكتور سلطان بهذا الالتزام، مؤكدا أنه إذا تم تفعيل الصندوق، فإن آثاره ستؤثر على مليارات الأشخاص والأرواح وسبل العيش المعرضة لآثار تغير المناخ.

التحول العادل للطاقة

وسلط البيان الضوء على ضرورة قيام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ب الذي يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43 بالمائة بحلول عام 2030.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي أنه سيتم الإعلان عن مساهمة مالية لدعم تعهد COP28 بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتدعو البلدان إلى القيام بالشيء نفسه خلال القمة العالمية للعمل المناخي.

وشدد رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومفوض الأتحاد الأوروبي على الحاجة إلى إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف المعززة التي تبني المرونة وتقلل من الضعف، مع تحقيق نتائج قوية بشأن الهدف العالمي بشأن التكيف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وفي الختام، قال البيان: "إن COP28 هي فرصة حاسمة لإظهار الوحدة واستعادة الثقة في التعددية في عالم مستقطب من خلال مشاركة ونتائج إيجابية وموجهة نحو العمل".