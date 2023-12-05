أعراض الغدة الدرقية، ما بين فرط الإفراط والقصور

أعراض الغدة الدرقية، تختلف حسب الاضطرابات التي أصابتها، ما بين الإفراط في إفرازها، أو القصور، والغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة الرقبة. تنتج الغدة الدرقية هرمونات تتحكم في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك عملية الأيض والنمو والتطور والتمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم.



وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن الغدة الدرقية تتكون من فصين، الفص الأيمن والفص الأيسر، مرتبطان بلسان المزمار. تحيط الغدة الدرقية بقصبة هوائية، وهي أنبوب ينقل الهواء إلى الرئتين.

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تنتج الغدة الدرقية اثنين من الهرمونات الرئيسية: الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3). يُصنع هرمون T4 في الغدة الدرقية، ثم يتم تحويله إلى هرمون T3 في الأنسجة. تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على العديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك:

النمو والتطور

التمثيل الغذائي

درجة حرارة الجسم

القلب

العضلات

الدماغ

الجهاز الهضمي

الجهاز التناسلي

مشاكل الغدة الدرقية

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز، أنه يمكن أن يتسبب عدم توازن هرمونات الغدة الدرقية في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ما يلي.

فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تنتج فيها الغدة الدرقية الكثير من هرمونات الغدة الدرقية. يمكن أن تسبب الأعراض مثل:

فقدان الوزن

زيادة معدل ضربات القلب

التعرق

العصبية

عدم انتظام الدورة الشهرية

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية. يمكن أن تسبب الأعراض مثل:

زيادة الوزن

الإرهاق

الإمساك

الخمول

جفاف الجلد

تضخم الغدة الدرقية هو حالة تنمو فيها الغدة الدرقية بشكل كبير. يمكن أن يكون سببه فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية أو حالة أخرى.

التهاب الغدة الدرقية هو حالة تلتهب فيها الغدة الدرقية. يمكن أن يكون سببه عدوى أو حالة أخرى.

سرطان الغدة الدرقية هو ورم خبيث في الغدة الدرقية.

يتم تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية من خلال اختبارات الدم، ويمكن علاج معظم اضطرابات الغدة الدرقية بالأدوية أو الجراحة.



الغدة الدرقية، فيتو

أعراض الغدة الدرقية

وأوضح الدكتور محمد، أن أعراض اضطرابات الغدة الدرقية تختلف حسب نوع الاضطراب.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

زيادة معدل ضربات القلب

سرعة التنفس

التعرق المفرط

القلق

العصبية

فقدان الوزن

الإسهال

الضعف

عدم وضوح الرؤية

تساقط الشعر

تضخم الغدة الدرقية

أعراض قصور الغدة الدرقية

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:

التعب

زيادة الوزن

الإمساك

جفاف الجلد

الشعر الخشن

بطء معدل ضربات القلب

شحوب الجلد

تضخم الغدة الدرقية

أعراض أمراض الغدة الدرقية الأخرى

تشمل أعراض أمراض الغدة الدرقية الأخرى ما يلي:

العقم

مشاكل الحمل

مشاكل الدورة الشهرية

مشاكل العظام

مشاكل القلب

مشاكل الغدة النخامية

