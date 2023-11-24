أخطرها فقدان السمع، اعراض خمول الغدة الدرقية

الغدة الدرقية الخاملة هي الحالة التي لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، وتعد العلامات الشائعة لها هي التعب وزيادة الوزن والشعور بالاكتئاب.

وغالبًا ما يمكن علاج قصور الغدة الدرقية بنجاح عن طريق تناول أقراص هرمونية يومية لتعويض الهرمونات التي لا تنتجها الغدة الدرقية، ولا توجد طريقة لمنع قصور الغدة الدرقية، وتنجم معظم الحالات إما عن مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية وإتلافها، أو عن طريق تلف الغدة الدرقية الذي يحدث أثناء بعض علاجات فرط نشاط الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية.

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أعراض قصور الغدة الدرقية

العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية هي نفس أعراض الأمراض الأخرى، لذلك يمكن بسهولة الخلط بينها وبين شيء آخر، وتتطور الأعراض عادةً ببطء وقد لا تدرك أنك تعاني من مشكلة طبية لعدة سنوات.

قصور الغدة الدرقية، فيتو

وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

التعب

حساسية للبرد

زيادة الوزن

إمساك

اكتئاب

بطء الحركات والأفكار

آلام العضلات والضعف

تشنجات العضلات

الجلد الجاف والمتقشر

الشعر والأظافر الهشة

فقدان الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)

ألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)

قد يصاب كبار السن الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية بمشاكل في الذاكرة والاكتئاب، وقد يعاني الأطفال من تباطؤ النمو والتطور كما يبدأ المراهقون في البلوغ في وقت أبكر من المعتاد.

إذا لم يتم علاج قصور الغدة الدرقية

من غير المحتمل أن يكون لديك العديد من الأعراض اللاحقة لقصور الغدة الدرقية، لأن الحالة غالبًا ما يتم تحديدها قبل ظهور أعراض أكثر خطورة، وتشمل الأعراض اللاحقة لقصور الغدة الدرقية ما يلي:

صوت منخفض النبرة وأجش

وجه منتفخ

حواجب رقيقة أو مفقودة جزئيًا

بطء معدل ضربات القلب

فقدان السمع

فقر دم

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية (المعروف أيضًا باسم T4).

وتنجم معظم حالات قصور الغدة الدرقية عن مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية وإتلافها، أو عن الضرر الذي يحدث نتيجة لعلاجات سرطان الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

الجهاز المناعي

غالبًا ما يحدث قصور الغدة الدرقية عندما يقوم الجهاز المناعي، الذي يحارب العدوى عادة، بمهاجمة الغدة الدرقية ويؤدي ذلك إلى إتلاف الغدة الدرقية، مما يعني أنها غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هرمون الثيروكسين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض قصور الغدة الدرقية.

وتعد الحالة التي تسمى مرض هاشيموتو هي النوع الأكثر شيوعًا من تفاعلات المناعة الذاتية التي تسبب قصور الغدة الدرقية.

ليس من الواضح ما الذي يسبب مرض هاشيموتو، ولكنه ينتشر في العائلات. كما أنه شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب آخر في الجهاز المناعي، مثل مرض السكري من النوع الأول والبهاق.

علاج قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يحدث قصور الغدة الدرقية أيضًا كأثر جانبي أو مضاعفات العلاج السابق للغدة الدرقية، مثل الجراحة أو العلاج الذي يسمى العلاج باليود المشع.

تُستخدم هذه العلاجات أحيانًا لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية (حيث تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات) أو سرطان الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية، فيتو

أسباب أقل شيوعًا لقصور الغدة الدرقية

يعد نقص اليود الغذائي سببًا شائعًا لقصور الغدة الدرقية وفقًا لموقع "Nhs" الطبي، لأن الجسم يحتاج إلى اليود لصنع هرمون الغدة الدرقية ومع ذلك، فإن نقص اليود غير شائع في بعض المناطق المتفرقة من العالم.

يولد الأطفال أحيانًا بغدة درقية غير نشطة لأن الغدة الدرقية لا تتطور بشكل صحيح في الرحم وهذا ما يسمى بقصور الغدة الدرقية الخلقي وهو غير شائع، ويتم اكتشافه عادةً أثناء الفحص الروتيني بعد الولادة بفترة قصيرة.

ويمكن أن تؤدي مشكلة الغدة النخامية إلى قصور الغدة الدرقية، وتقع الغدة النخامية في قاعدة الدماغ وتنظم الغدة الدرقية ولذلك، فإن تلف الغدة النخامية قد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

تم أيضًا ربط قصور الغدة الدرقية ببعض أنواع العدوى الفيروسية أو بعض الأدوية المستخدمة لعلاج حالات أخرى، مثل:

الليثيوم - دواء يستخدم أحيانًا لعلاج بعض حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب

الأميودارون - دواء يستخدم أحيانًا لعلاج عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)

الإنترفيرون - فئة من الأدوية تستخدم أحيانًا لعلاج أنواع معينة من السرطان والتهاب الكبد الوبائي سي