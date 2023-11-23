الخميس 23 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض كسل الغدة الدرقية، أبرزها كثرة النوم وتساقط الشعر واضطرابات الدورة الشهرية

كسل الغدة الدرقية،
كسل الغدة الدرقية، فيتو

أعراض كسل الغدة الدرقية، الغدة الدرقية من أهم الغدد الموجودة بالجسم وهى مسؤولة عن تنظيم عمل وظائف وأجهزة الجسم وأي خلل بها يؤثر على الصحة بشكل سلبي.

وأعراض كسل الغدة الدرقية، عديدة ولكنها تتشابه مع أعراض أخرى ما يؤخر التمريض عن التشخيص والعلاج وهو ما يسبب مضاعفات خطيرة.

ما هو كسل الغدة الدرقية 

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، إن كسل الغدة الدرقية هو اضطراب فى الغدد الصماء يعمل على قلة إفراز الهرمون الدرقى أو ما يعرف بهرمون الغدة الدرقية، وهو المسؤول عن النمو وضربات القلب ومعدل حرق السعرات الحرارية وإنتاج الحرارة بالجسم والخصوبة والهضم وترميم الجلد، واى خلل به يسبب أعراض عديدة ومزعجة.

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أسباب كسل الغدة الدرقية 

وأضاف خليل، أن الغدة الدرقية توجد فى الرقبة أسفل تفاحة آدم ولا تظهر إلا عند تضخمها حيث يمكن ملاحظتها، ويحدث كسل الغدة الدرقية لأسباب عديدة منها:-

  • خلل جهاز المناعة حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الغدة الدرقية.
  • التعرض للعلاج الإشعاعي.
  • تناول دواء علاج فرط الغدة الدرقية.
  • جراحة الغدة الدرقية.
  • تناول بعض الأدوية التى تسبب كسل الغدة الدرقية.
اعراض كسل الغدة الدرقية، فيتو 

اعراض كسل الغدة الدرقية 

وتابع، أن من أعراض كسل الغدة الدرقية:-

  • تساقط الشعر
  • زيادة الوزن وصعوبة نزوله
  • اضطرابات الدورة الشهرية
  • كثرة النوم
  • ضعف الذاكرة
  • الشعور بالإجهاد والتعب بإستمرار
  • جفاف الجلد.
  • تكرار الإصابة بنزلات البرد والالتهابات
  • ضعف المناعة.
  • التحسس ضد البرد
  • الإمساك المزمن
  • بحة الصوت
  • سمنة الوجه
  • تورم وضعف العضلات والمفاصل
  • الإصابة بالاكتئاب
  • زيادة نسبة الكوليسترول بالدم
  • بطء ضربات القلب

علاج كسل الغدة الدرقية 

وأوضح الدكتور عماد خليل، أنه عادة تنتشر الغدة الدرقية فى النساء أكثر من الرجال، وعند ظهور هذه الأعراض أو جزء منها يجب المتابعة مع طبيب مختص لتشخيص الحالة ومعرفة مرحلة الإصابة وبناء عليه يتم تحديد العلاج، الذي عادة يكون هرموني، ومدته شهر ونصف، ثم يطلب الطبيب بعدها وقف العلاج لإعادة التحليل وإذا ثبت وجود نسبة خمول أخرى  يتم إعطاء المريض جرعة أخرى من العلاج.

شروط علاج كسل الغدة الدرقية 

وأكد خليل، على ضرورة عدم تناول أي مكملات غذائية أثناء فترة العلاج لأنها تؤثر على امتصاص الجسم لعلاج الغدة الدرقية، وكذلك يجب الامتناع عن اللحوم المصنعة لأنها أيضا تؤثر في العلاج، وبمجرد العلاج تقل أعراض خمول الغدة الدرقية تدريجيا.

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