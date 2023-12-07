الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

حق أباظة لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل بالشرقية (صور)

ضحية الغدربالشرقية،فيتو
ضحية الغدربالشرقية،فيتو

دشن العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق أباظة لازم يرجع” تضامنًا مع الشاب “أباظة مصطفى علي” 25 عامًا ضحية الغدربمحافظة الشرقية والذي لقي حتفه على يد جيرانه ولفظ أنفاسه داخل المستشفى متأثرًا بجروحه الخطيرة إثر خلافات نشبت في وقت سابق بين الجناة ووالد المجنى عليه.

القصة الكاملة لـ مقتل شاب الشرقية على يد جيرانه بسبب الصرف الصحي

شهود العيان

 

وأكد عدد من أهالي قرية كفرابونجم التابعة لمركزابوحماد لـ«فيتو»، أن الشاب العشرينى كان يعيش مع أسرته بالقرية ومعروف عن الأسرة حسن الخلق، والسمعة الطيبة بالإضافة إلى أن الشاب محبوب وسط الناس، وما زاد المشهد قساوة هو قتله بوحشية أمام أسرته  وبالقرب من منزله طعنًا بآلة حادة (سنجة).

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ضحية الغدربالشرقية،فيتو

وشيع أهالي كقر ابونجم الساعات الماضية جنازة ضحية الغدر وذلك بمقابر أسرته وسط صدمة وحزن بين جميع الموجودين وانهيار لأسرته مؤكدين ضرورة سرعة محاكمة الجناة الذين تم ضبطهم في وقت سابق وتقديمهم للعدالة.

جريمة كفرابونجم

 

وشهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة أثارت الحزن في نفوس الأهالي بعد أن أقدم عدد من الأشخاص ينتمون لعائلة واحدة على قتل شاب بسبب نشوب مشادة لفظية بين والد المجنى عليه والجناة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث عن أن “اباظة.م.ع” وشهرته هوجان البالغ من العمر25 عاما، مقيم قرية كفر ابونجم التابعة لمركز ابوحماد لقي حتفه على يد جيرانه، طعنًا بالة حادة “سنجة” بعدما كان يدافع عن والده بعد نشوب مشاجرة بينه وعدد من أفراد العائلة المتهمة بسبب الصرف الصحي.

ضحية الغدربالشرقية،فيتو

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه وسؤال شهود العيان.

وألقت القوات القبض على عدد من الجناة وتحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية امرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

ضحية الغدربالشرقية،فيتو

عقوبة القتل العمد
 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

والد ضحية الغدربالشرقية،فيتو

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

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