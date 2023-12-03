الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

جنازة مهيبة لشاب مات غدرا على يد شقيقين بالشرقية، ووالده بالمقابر: أبوس إيديكم إدفنوني معاه

جنازة متوفى، فيتو
جنازة متوفى، فيتو

شيع المئات من أهالي مركز أبو حماد في محافظة الشرقية جثمان الشاب أباظة مصطفى علي، الذي قتل غدرا على يد آخرين، بقرية كفر أبو نجم وذلك وسط حالة من الحزن وانهيار الأسرة.

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جنازة مهيبة لشاب قتل غدرا في قرية كفر أبو نجم
 

 

وأدى أهالي كفر أبو نجم وأسرة الشاب صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية، واتبع سيارة نقل الجثمان المئات من الشباب في مشهد مهيب، أكد خلاله الجميع أن هذا الشاب كان مشهودا له بحسن الخلق والسيرة العطرة.

وانهار والد الشاب، ووقف على قبر نجله صارخا: افتحوا القبر أبوس إيديكم.. ودخلوني معاه مش هقدر أعيش من غيره.. ابني كان سندي وضهري فى الحياة، وشمس حياتي.

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جنازة متوفى، فيتو

تفاصيل الجريمة البشعة
 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول شخص يدعي“أباظة.م.ا”23 عاما مقيم قرية كفر أبو نجم بدائرة المركز جثة هامدة (ادعاء تعد آخرين).


وبانتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام والد الضحية بإصلاح غرفة الصرف الصحي أمام منزله الكائن بالقرية قام عدد من جيرانه بالتعدى عليه بالسب والقذف مما دفع المجني عليه للتدخل لفض الخلاف معاتبا جيرانه علي فعلتهم فما كان منهم إلا أن قاموا بالتعدى عليه وطعنه بآلة حادة عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياته على الفور.

وتم التوصل من خلال التحريات الى تحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة، حيث تبين من اعمال الفحص تورط شقيقين بمساعدة 3 آخرين في قتل المجني عليه.

المجنى عليه،فيتو

تمكنت القوات من ضبط عدد من المتهمين وجار ضبط الشقيقين الهاربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى الكائنة بمدينة الزقازيق، وقررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول  الواقعة وظروفها وملابساتها.

عقوبة القتل العمد

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

المجنى عليه،فيتو

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

المجنى عليه، فيتو

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

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