الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الشوط الأول، مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي 1/1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه تشيلسي بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل سكوت مكتوميناي هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 19، وتعادل بالمر لفريق تشيلسي في الدقيقة 45.

وأضاع برونو فيرنانديز ضربة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 9.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

Advertisements

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الانجليزي البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقارير: النادي السعودي الأقرب لضم أونانا حال رحيله عن مانشستر يونايتد

أرقام إريك تين هاج أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد 66 دقيقة في الدوري الإنجليزي

رئيس حملة السيسي: الريس "ناجح ناجح" دعاية سلبية لا نحبها (فيديو)

كتائب القسام تبث لقطات لاستهداف الآليات العسكرية لجيش الاحتلال (فيديو)

ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية ويواصل ملاحقة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

سر زيارة الـ 24 ساعة، رسائل بوتين من الإمارات والسعودية إلى أمريكا

مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

أخبار مصر.. وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023، التموين: التعاقد على 75 ألف طن سكر خام برازيلي لتلبية احتياجات السوق، وحالة الطقس غدا

البيت الأبيض يهدد بمواجهة روسيا حال انتصار موسكو في حربها على أوكرانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالمال والسلطة والحظ السعيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

المزيد
الجريدة الرسمية