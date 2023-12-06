الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

مشاهدة لقاء المان سيتي وأستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

أستون فيلا ومانشستر
أستون فيلا ومانشستر سيتي، فيتو

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ينتظر عشاق كرة القدم في العالم مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ولمشاهدة لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي كل ما عليك هو البقاء على موقع فيتو حيث تصدرت محركات البحث السيرش عن لايف وبث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

 موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

وتنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز.

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القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

يستضيف أستون فيلا  نظيره مانشستر سيتي الليلة ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا 

في حراسة المرمى: إيديرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

في خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

في خط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، دوكو.

 

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

وحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، بينما يتواجد فريق أستون فيلا بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
 

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء 

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي 
 

آرسنال  2-1  وولفرهامبتون 
برينتفورد 3-1 لوتون تاون      

بيرنلي 5-0  شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد
تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام        

وست هام 1-1 كريستال بالاس      

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3  توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15


1- آرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

 

وخطف  فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع  أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) وجابرييل جيسوس (45) وكاي هافيرتز (60) وديكلان رايس (90+7)، فيما سجل أهداف لوتون جابرييل أوشو (25) وإليجاه أديبايو (49) وروس باركلي (57).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء اليوم الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد، فيما بقي رصيد لوتون 9 نقاط في المركز السابع عشر.

 

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