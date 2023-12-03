الدوري الإنجليزي، بورنموث يتعادل 2/2 أمام أستون فيلا في البريميرليج

الدوري الإنجليزي، تعادل بورنموث أمام أستون فيلا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج علي ملعب فيتاليتي معقل فريق بورنموث.

أهداف المباراة

تقدم بورنموث عن طريق سيمينو في الدقيقة العاشرة، وتعادل استون فيلا في الدقيقة 20 عن طريق بايلي.

وعاد بورنموث للتقدم في الدقيقة 52 عن طريق سولانكي، ليتعادل استون فيلا في الدقيقة 90 عن طريق واتكينز

تشكيل بورنموث

حراسة المرمي: نيتو

خط الدفاع: سميث، زيارني، سينسي، كيركيز

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خط الوسط: كريستي، كوك، كلويفرت

خط الهجوم: تافيرنييه، سيمينو، سولانكي

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمي: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين

خط الوسط: دوجلاس، بايلي، تيليمانس، مكجين

خط الهجوم: زانيولو، واتكينز

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 24 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي

السبت 2 ديسمبر

آرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء

برينتفورد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء

الأحد 3 ديسمبر

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء

ليفربول ضد فولهام – الساعة 4 مساء

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء

صراع الصدارة في الدوري الانجليزي

ويسعى آرسنال للاحتفاظ بالصدارة، التي انقض عليها في المرحلة الماضية، عندما يستضيف وولفرهامبتون في افتتاح مباريات المرحلة اليوم السبت، على ملعب الإمارات.

وارتقى آرسنال للمركز الأول برصيد 30 نقطة، عقب فوزه على برينتفورد، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

ويخوض الجانرز المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب صعوده رسميا للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، إثر انتصاره الكاسح 6-0 على لانس.