الوطنية للانتخابات: تسليم أوراق الانتخابات الرئاسية إلى اللجان الفرعية

الانتخابات الرئاسية 2024، قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية إلى جميع اللجان الفرعية.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أن 15 ألف قاضٍ يشرفون على الانتخابات الرئاسية وتم تخصيص 9376 مقرا انتخابيا، موضحًا أنه تم تخصيص 11631 لجنة فرعية في الانتخابات الرئاسية.

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وأشار إلى أنه تم قيد 14 منظمة و220 متابعا دوليا لعملية الانتخابات الرئاسية و62 منظمة محلية و22540 متابعا محليا.

وأكد أن الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر قبل الانتخابات بيومين ومعه لا يجوز التحدث بشأن من الانتخابات لعدم التأثير على الناخب.

ضوابط إعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية

نص قانون الانتخابات الرئاسية على ضوابط إعلان الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية، الذي يقود البلاد لمدة 6 سنوات ميلادية.

اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية

ووفقا للقانون تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

منافسو الرئاسة

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

توقيت بدء الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة

يذكر أن الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024، ستتوقف مع بدء فترة الصمت الانتخابي الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري.

ومع بدء سريان فترة الصمت تكلف الهيئة الوطنية للانتخابات لجان رصد مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة الحالية والتي تتابع حملات كافة المرشحين لانتخابات الرئاسية وإعداد التقارير اللازمة لها بهذا الشأن.

جدير بالذكر أيضا أن الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفقا لنص المادة 22 من قانون انتخابات الرئاسة 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة لا ينفق أكثر من خمسة ملايين جنيه فقط.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.

كما أشارت إلى اختتام أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، بالإضافة إلى إرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية وإرسالها إلى الهيئة، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.