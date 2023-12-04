الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

مدير حملة فريد زهران يكشف خطواتهم القادمة في ماراثون انتخابات الرئاسة

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

قال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران: إن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة تصويت المصريين بالخارج أنهت مهمتها اليوم.

 

أدوار جديدة متوقعة من غرفة عمليات فريد زهران 

 

وأوضح أنها ستنعقد مرة أخرى بدءًا من السبت القادم لمتابعة إجراءات الانتخابات بالداخل ومتابعة إصدار بياناتها وتقاريرها اليومية طوال فترة التصويت. 


وأضاف كامل أن دعاية الحملة الأيام القادمة ستركز على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات وكيفية تعرف الناخب على لجنته الانتخابية والبيانات المطلوبة والطريقة الصحيحة للإدلاء بصوته.

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توقيت بدء الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة

 

يذكر أن الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024، ستتوقف مع بدء فترة الصمت الانتخابي  الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري.

 

ومع بدء سريان فترة الصمت تكلف الهيئة الوطنية للانتخابات لجان رصد مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة الحالية والتي تتابع حملات كافة المرشحين لانتخابات الرئاسية وإعداد التقارير اللازمة لها بهذا الشأن. 

 

جدير بالذكر أيضا أن الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفقا لنص المادة 22 من قانون انتخابات الرئاسة أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة لا ينفق أكثر من خمسة ملايين جنيه فقط.

 

منافسو الرئاسة

 

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

 

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية. 

 

 ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.


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