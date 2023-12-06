هجوم جديد يستهدف قاعدة جوية أمريكية في العراق

شنت المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء هجوما جديدا استهدف قاعدة حرير الجوية الأمريكية بطائرات مسيرة في أربيل التابعة لإقليم كردستان شمالي العراق وذلك ردا على الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

هجمات متكررة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا

وتواصل المقاومة العراقية استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، منذ بدء الهجوم البري على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشفت تقارير إعلامية، أن المقاومة العراقية استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي البلاد.

وأعلنت المقاومة العراقية المسلحة، في بيان صادر عنها أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها إنها نفذت الضربة ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

ويوم الاحد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه ، أن قذائف صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية بريف الحسكة مضيفا أنه لا توجد أنباء عن إصابات

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ويأتي ذلك بسبب الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين.

استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية عن استهداف قاعدة أمريكية بمطار أربيل في العراق بطائرة مسيرة، وقالت: إن الطائرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وجاء في البيان الذي نشرته الفصائل العراقية على تليجرام، أن الهجوم يأتي "ردًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.. في غزّة".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت فصائل المقاومة العراقية هجماتها على أهداف أمريكية في سوريا والعراق ردًا.

مهاجمة الأمريكيين في العراق

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، طالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أمريكيون، وبملاحقة المسئولين عن مهاجمة الأمريكيين في العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث بحثا المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس والحاجة لمنع امتداد الصراع.

وذكرت أيضًا، أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.