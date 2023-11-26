الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية في العراق

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

وقع انفجار كبير اليوم الأحد، في قاعدة أمريكية في العراق في منطقة "حرير" بأربيل شمال البلاد، وذلك في ظل استمرار هجمات المقاومة العراقية ضدها.


استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق 


ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق لقصف متكرر من قبل المقاومة العراقية المدعومة من إيران.

وتستخدم المقاومة العراقية الصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة في ضرب القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عراقي أعلن عن قصف صاروخي فى قاعدة  عين الأسد التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي غربي الأنبار بالعراق.

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وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن القاعدة كانت قد استهدفت سابقا بطائرة مسيرة، كما تعرضت أيضا لقذائف الهاون دون تحديد حجم الخسائر وذلك في الأسبوع الماضي، كما تم استهدافها بصاروخين في شهر أكتوبر الماضي.

خسائر أمريكا في سوريا والعراق 


وتعرضت قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا لنحو 61 هجوما منذ منتصف أكتوبر، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون.

وتبّنت معظم تلك الهجمات مجموعة عراقية في بيانات على حسابات على تطبيق "تليجرام" تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس التي اندلعت عقب الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في السابع من  أكتوبر، والذي أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم "داعش".

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هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية في قاعدة الحرير بالعراق

 

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