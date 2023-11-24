الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي، والبنتاجون يقر بـ 4 هجمات على قواته خلال ساعات

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيقها لإصابة مباشرة للهدف.

 

وجاء إعلان الفصائل العراقية قبل تصريح لمسؤول عسكري أمريكي لـ"رويترز"، قال فيه إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، يوم الخميس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول، أن القوات الأمريكية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

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وذكر المسؤول أنه حتى يوم الخميس، وقع 36 هجومًا في العراق و37 في سوريا.

وفي العراق، تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل في شمال العراق.

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، والتي يقول محللون إنها تضم عدة جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات على الموقعين في وقت سابق من الخميس.

وتأتي الهجمات بعد يوم من قصف الولايات المتحدة جماعة كتائب حزب الله المسلحة جنوبي بغداد في هجوم قالت الجماعة إنه أسفر عن مقتل ثمانية من أعضائها.

وأدانت حكومة بغداد الهجوم ووصفته بأنه "تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية".

وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن قصفت جماعات متحالفة مع إيران بعد تصاعد هجماتها التي استهدفت القوات الأمريكية والدولية عشرات المرات منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

 

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فصائل عراقية قاعدة أمريكية حقل العمر النفطي طائرة مسيرة المقاومة الإسلامية في العراق كتائب حزب الله

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