الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إصابة مباشرة، فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة

طائرات بدون طيار،
طائرات بدون طيار، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء،  أن المقاومة العراقية  استهدفت  قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي البلاد.



المقاومة العراقية تقصف قاعدة أمريكية ردى على العدوان الإسرائيلي على غزة 


 

وأعلنت  المقاومة  العراقية المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء  أنها  استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر. 

 

وقالت المقاومة  العراقية في بيانها  إنها نفذت الضربة ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

ويوم الاحد ذكر  المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه  ، أن قذائف صاروخية استهدفت  قاعدة أمريكية بريف الحسكة مضيفا أنه لا توجد  أنباء عن إصابات

Advertisements

ويأتي ذلك بسبب الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين. 

 

 

استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق 

 

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية عن استهداف قاعدة أمريكية بمطار أربيل في العراق بطائرة مسيرة، وقالت: إن الطائرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وجاء في البيان الذي نشرته  الفصائل العراقية  على تليجرام، أن الهجوم يأتي "ردًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.. في غزّة".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت  فصائل المقاومة  العراقية  هجماتها على أهداف أمريكية في سوريا والعراق ردًا.

 

 

مهاجمة الأمريكيين في العراق

وكان وزير الخارجية الأمريكي  أنطوني بلينكن،  طالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أمريكيون، وبملاحقة المسئولين عن مهاجمة الأمريكيين في العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث بحثا المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس والحاجة لمنع امتداد الصراع.

وذكرت أيضًا، أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.

من جهته، حذّر رئيس الوزراء العراقي واشنطن من أي "اعتداء" على الأراضي العراقية.

وأواخر نوفمبر، قصفت الولايات المتحدة مرتين مقاتلين في فصائل عراقية موالية لإيران، ردًا على هجمات شنتها تلك المجموعات على القوات الأمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وفي سوريا المجاورة.

وتوقفت هذه الهجمات خلال فترة الهدنة الأسبوع الماضي بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس، التي انتهت الجمعة.

رفض أي اعتداء على أراضي العراق

وأكّد رئيس محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكن "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، كما أورد بيان صادر عن مكتبه.

وجدّد السوداني في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق"، وفق البيان نفسه.

 

txt

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

txt

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المقاومة العراقية قاعدة عين الاسد الامريكية طائرة مسيرة الاحتلال الإسرائيلي غزة القوات الأمريكية في سوريا والعراق

مواد متعلقة

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي، والبنتاجون يقر بـ 4 هجمات على قواته خلال ساعات

الأكثر قراءة

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

بالمئات، قناة عبرية تكشف عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب

طلب عاجل من الضرائب لأصحاب هذه المشروعات

بعد انتظام خدمات الإنترنت، تعرف على حجم التعويض للمستخدمين من المصرية للاتصالات

استمرار أزمة الشحات والشيبي.. استدعاء الشناوي وكهربا للشهادة.. أول تحرك من الخطيب.. وخبير: اللاعب المغربي خالف اللوائح

"مشتاجين لك دوى دوى يادميل".. أطرف إيفيهات عبد الغني النجدي ..وسر إصابته بالاكتئاب في أيامه الأخيرة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية