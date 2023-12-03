الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا، فيتو

ذكر  المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه  اليوم الأحد، أن قذائف صاروخية استهدفت  قاعدة أمريكية بريف الحسكة مضيفا أنه لا توجد  أنباء عن إصابات. 

ويأتي ذلك بسبب الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين. 

استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق 

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية عن استهداف قاعدة أمريكية بمطار أربيل في العراق بطائرة مسيرة، وقالت: إن الطائرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وجاء في البيان الذي نشرته  الفصائل العراقية  على تليجرام، أن الهجوم يأتي "ردًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.. في غزّة".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت  فصائل المقاومة  العراقية  هجماتها على أهداف أمريكية في سوريا والعراق ردًا.

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مهاجمة الأمريكيين في العراق

وكان وزير الخارجية الأمريكي  أنطوني بلينكن،  طالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أمريكيون، وبملاحقة المسئولين عن مهاجمة الأمريكيين في العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث بحثا المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس والحاجة لمنع امتداد الصراع.

وذكرت أيضًا، أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.

من جهته، حذّر رئيس الوزراء العراقي واشنطن من أي "اعتداء" على الأراضي العراقية.

وأواخر نوفمبر، قصفت الولايات المتحدة مرتين مقاتلين في فصائل عراقية موالية لإيران، ردًا على هجمات شنتها تلك المجموعات على القوات الأمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وفي سوريا المجاورة.

وتوقفت هذه الهجمات خلال فترة الهدنة الأسبوع الماضي بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس، التي انتهت الجمعة.

رفض أي اعتداء على أراضي العراق

وأكّد رئيس محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكن "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، كما أورد بيان صادر عن مكتبه.

وجدّد السوداني في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق"، وفق البيان نفسه.

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فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

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انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية في العراق

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