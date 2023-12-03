الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

مطار أربيل بالعراق،
مطار أربيل بالعراق، فيتو

غزة الآن، أعلنت فصائل مسلحة عراقية، مساء أمس السبت، استهداف قاعدة أمريكية بمطار أربيل في العراق بطائرة مسيرة، وقالت: إن الطائرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأوضحت الفصائل على تليجرام، أن الهجوم يأتي "ردًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.. في غزّة".

وتشن فصائل مسلحة عراقية مؤخرًا هجمات على أهداف أمريكية في سوريا والعراق ردًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

مهاجمة الأمريكيين في العراق

وكان وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن، قد طالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أمريكيون، وبملاحقة المسئولين عن مهاجمة الأمريكيين في العراق.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث بحثا المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس والحاجة لمنع امتداد الصراع.

وذكرت أيضًا، أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.

من جهته، حذّر رئيس الوزراء العراقي واشنطن من أي "اعتداء" على الأراضي العراقية.

وأواخر نوفمبر، قصفت الولايات المتحدة مرتين مقاتلين في فصائل عراقية موالية لإيران، ردًا على هجمات شنتها تلك المجموعات على القوات الأمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وفي سوريا المجاورة.

وتوقفت هذه الهجمات خلال فترة الهدنة الأسبوع الماضي بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس، التي انتهت الجمعة.

رفض أي اعتداء على أراضي العراق

وأكّد رئيس محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكن "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، كما أورد بيان صادر عن مكتبه.

وجدّد السوداني في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق"، وفق البيان نفسه.

وأواخر الشهر الماضي أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في منشور على منصة إكس أنها "نفّذت ضربات منفصلة ودقيقة" على موقعين في العراق. واستهدفت الضربات مواقع للحشد الشعبي.

وأسفرت الضربات التي وقعت في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد عن مقتل 9 مقاتلين وفق حصيلة أعلنتها كتائب حزب الله.

انفجار ضخم يهز قاعدة أمريكية في العراق

هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة تابعة للقوات الأمريكية في العراق

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