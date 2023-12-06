الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مقتل المسئول العسكري العام لقوات سوريا الديمقراطية بعد خروجه من قاعدة أمريكية

قوات سوريا الديمقراطية،
قوات سوريا الديمقراطية، فيتو

ذكرت  قوات سوريا الديمقراطية " قسد"، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن  المسئول العسكري العام لقواتها، شيروان حسن قتل  في ديرالزور بعد خروجه من قاعدة حقل العمر الأمريكية.

 
مقتل قائد قوات سوريا الديمقراطية 

وأكدت  القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيانها  أن عضو مجلسها العسكري وعضو قيادة مجلس دير الزور العسكري  القيادي قتل  إثر عملية إرهابية  تعرض له شرقي دير الزور

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية في البيان بملاحقة الذين ارتكبوا الجريمة ومحاسبتهم.

 

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وتشن تركيا هجمات بين الحين والآخر على قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق دمشق، تستهدف فيها تمركزات ومواقع قسد 

وفي أكتوبر الماضي أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه، أن ٨ أشخاص على الأقل قتلوا في غارات جوية تركية بطائرات مسيرة، على منطقة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني (قوات سوريا الديمقراطية) في شمال شرق سوريا، وذلك في أعقاب تهديدات أنقرة ضد المنشآت العسكرية الكردية في سوريا والعراق.


مقتل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في هجمات تركيا 

 

 

وذكرالمرصد السوري لحقوق الإنسان  أن اثنين قتلا في ضربة على سيارة قرب منشأة عسكرية وقتل ستة آخرين في ضربة لاحقة على موقع عسكري قرب بلدة عامودا.

 

وقالت تركيا، إن جميع منشآت المسلحين الأكراد في سوريا والعراق هي أهداف مشروعة بعد أن خلصت إلى أن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام المباني الحكومية في أنقرة خلال الأشهر الماضية جاء من سوريا


الهجوم الإرهابي في تركيا 

ونفت القوات السورية، القوة المدعومة من الولايات المتحدة والتي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية والتي قادت حملة استمرت سنوات ضد تنظيم داعش الإرهابي، أن يكون المهاجمون قد مروا عبر الأراضي التي تسيطر عليها.

وشنت أنقرة بشكل متكرر ضربات جوية في شمال العراق ضد  حزب العمال الكردستاني المحظورة، والتي تصنفها تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

كما نفذت عدة عمليات توغل عبر الحدود داخل سوريا استهدفت وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها جماعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني

 

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مقتل 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في هجمات تركية

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روسيا تطالب سوريا بطرد قوات فاجنر

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قوات سوريا الديمقراطية قسد ديرالزور قاعدة حقل العمر الأمريكية دمشق

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