حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

وجهت السلطات الفرنسية تحذيرا من أن المواطنين الذين يسعون إلى مكافحة وباء بق الفراش في البلاد يعرضون أنفسهم لخطر التسمم بمبيدات حشرية يحظر استخدامها.

من جانبها، قالت "وكالة الغذاء والبيئة والصحة والسلامة المهنية" الفرنسية: إن عمليات التفتيش اكتشفت استخدام منتج تم حظره في عام 2013 يحمل اسم "سنايبر 1000 إي سي دي دي في بي".

وذكرت الوكالة الفرنسية بأن 206 أشخاص أصيبوا بالتسمم بين يناير 2018 ويونيو من هذا العام.

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وقالت إن المنتجات يمكن أن تسبب المرض عند ملامستها أو ابتلاعها، أو حتى الوفاة عند استنشاقها. وانتشرت تقارير تحتوي على صور لبق الفراش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا خلال فصل الصيف، وتأثرت دور السينما ووسائل النقل العام ومناطق أخرى.

وأوضحت الوكالة أن الحشرات انتشرت بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن نحو 11% من جميع الأسر تأثرت بين عامي 2017 و2022.

وحسب الوكالة، فإن بق الفراش مقاوم لجميع المبيدات الحشرية المتاحة تجاريا تقريبًا، ومن الأفضل القضاء عليه بالحرارة أو البخار أو التجميد. ويجب طلب المساعدة المهنية كحل أخير.