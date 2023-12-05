أخبار الرياضة اليوم.. محمد صلاح يحقق رقما استثنائيا.. ميسي أفضل رياضي في 2023.. والأهلي يجدد عقود 3 لاعبين

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” لعل أبرزها:

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية، وسجل رقمًا مميزًا في الدوريات الخمسة الكبري لهذا الموسم.

وأفادت شبكة الإحصايات “هوسكورد” أن محمد صلاح مهاجم ليفربول محمد صلاح صنع 13 فرصة محققة للتسجيل، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح استطاع أن يصل إلى المساهمة التهديفية (120) ما بين تسجيل الأهداف وصناعتها على ملعب "أنفيلد" معادلًا رقم أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد في مباراة فولهام الماضية.

توج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي، بجائزة أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة "تايمز" الأمريكية.

وأكدت صحيفة تايمز الأمريكية أن اختيار ميسي أفضل رياضي في عام 2023، بفضل ما أحدثه من تغيير على ساحة كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتقاله إلى إنتر ميامي قادمًا من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي قائلة: "غيّر ميسي، النجم الأرجنتيني الذي غادر باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي هذا الصيف، بشكل جذري مشهد كرة القدم المتنامي في الولايات المتحدة هذا العام".

قاد أحمد حسن كوكا، لاعب بيندكت سبور التركي، فريقه لفوز كبير على نظيره سبارتا سبور، بنتيجة 5 / 3، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس تركيا.

وسجل أحمد حسن كوكا 3 أهداف “هاتريك” لفريقه بيندكت سبور التركي خلال 9 دقائق فقط، في الدقائق 54 و61 و63.

واحتفل كوكا بالكشف عن قميص كتبت عليه عبارة، "روح الروح" تضامنا مع أحد ضحايا غزة وأثناء احتفاله بالهدف الأول، حيث أظهر قميصا يحمل صورة الطفلة الفلسطينية ريم، التي كان جدها يحملها وهو يردد عبارة "روح الروح" بعدما استشهدت جراء قصف صهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

يذكر أن كوكا كان قد انضم إلى بينديك سبور في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من أولمبياكوس اليوناني، وشارك في مباراة واحدة بالدوري قبل مواجهة إسبرطة، لم يسجل خلالها.

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال العوضي: إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي، يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.

وأكد مدير النشاط الرياضي توفير كل متطلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة وإسعاد الجماهير من خلال حصد البطولات على كافة الأصعدة.

استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأوضحت مصادر، أن هناك جلسة ستجمع مسئولي الزمالك مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لمطالبته بتخفيض راتبه السنوي والتجديد لمدة 3 مواسم مقبلة.

أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بنجم الريدز محمد قبل قبل مواجهة مضيفه الجريح شيفيلد يونايتد، مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم: "محمد صلاح لاعب استثنائي، دائمًا رائع، بدون أي أدنى شك لا أعتقد أنني سأدرب لاعب مثل محمد صلاح في مسيرتي مرة أخرى".

حقق فريق طلائع الجيش فوزا هاما على مضيفه بلدية المحلة بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البلدية، ضمن الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري.

أحرز هدفي طلائع الجيش كل من، كريم طارق في الدقيقة 22 ومحمد فتح الله في الدقيقة 27.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه يوسف حسن لاعب طلائع الجيش ليكمل الفريق العسكري المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو بلدية المحلة استغلال التفوق العددي وعاملي الأرض والجمهور وكثفوا هجماتهم على مرمى الطلائع، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، في ظل اعتماد الطلائع على الدفاع والهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة.

حقق النادي الإسماعيلي فوزا ثمينا على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 16، أحرز الإسماعيلي هدفه الأول عن طريق عمر الساعي، الذي استغل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها الساعي بتسديدة بالكعب مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط فريق لبنك الأهلي بكل صفوفه في محاولة لإدراك التعادل ونجح في الدقيقة 48 في تسجيل الهدف الأول عن طريق أمير مدحت بعد عرضية من أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء وحولها أمير مدحت برأسية لتمر داخل الشباك.

وفي الدقيقة 67، نجح الإسماعيلي في تسجيل الهدف الثاني عبر عماد حمدي بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي من جهة اليمين حاول سعيدو سيمبوري تشتيتها ولكن وصلت لعماد حمدي أمام المرمى الذي سددها لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك، ليخطف الدراويش فوزا هاما بثنائية مقابل هدف.

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على نظيره إنبي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة 41، أحرز أحمد ياسر ريان هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا مستغلا عرضية أرضية من صديق أوجولا من يمين منطقة الجزاء قابلها ريان بتسديدة من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 73، أحرز سيراميكا الهدف الثاني عبر صديق أوجولا بعد تبادل للكرة مع جون إيبوكا انتهت بتسديدة قوية من أوجولا سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 75، أحرز جون إيبوكا الهدف الثالث لفريق سيراميكا عقب تمريرة من صديق أوجولا وصلت إلى إيبوكا المنفرد بالمرمى فسدد كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى، ليظن الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء بثلاثية إلا أن إنبي أشعل الأجواء وسجل هدفه الأول عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 81 بعد كرة عرضية من اليمين أوفا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد بسام فتابعها أوفا بتسديدة أخرى سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 88، منحت النيران الصديقة الهدف الرابع لفريق سيراميكا عن طريق مصطفى دويدار لاعب إنبي الخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية من محمد عنتر من جهة اليمين حاول دويدار إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف أحمد نادر حواش الهدف الثاني لفريق إنبي بعد عرضية من أحمد كالوشا من جهة اليمين قابلها أحمد نادر حواش برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى.