توج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي، بجائزة أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة "تايمز" الأمريكية.



ميسي أفضل رياضي لعام 2023

وأكدت صحيفة تايمز الأمريكية أن اختيار ميسي أفضل رياضي في عام 2023، بفضل ما أحدثه من تغيير على ساحة كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتقاله إلى إنتر ميامي قادمًا من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي

قائلة: "غيّر ميسي، النجم الأرجنتيني الذي غادر باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي هذا الصيف، بشكل جذري مشهد كرة القدم المتنامي في الولايات المتحدة هذا العام".

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تايمز تختار ميسي أفضل رياضي لعام 2023، فيتو

وأضافت: "مع استضافة الولايات المتحدة ثلاث بطولات دولية كبرى في السنوات الثلاث المقبلة (كوبا أمريكا في عام 2024، وكأس العالم للأندية في عام 2025، والأروع منها جميعًا، كأس العالم في عام 2026)، فمن المؤكد أن تجذب المزيد من المشجعين، لكن ميسي شخص كان سريع الحركة في هذا الصدد".

وواصلت: "مع وجود الرياضي الأكثر احترامًا وتأثيرًا على هذا الكوكب الذي يلعب في ميامي على مدار العامين المقبلين على الأقل، ولا يزال يؤدي في قمة مستواه - فقد فاز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى كأفضل لاعب في العالم لهذا العام، وهي الثامنة له في أكتوبر الماضي- أصبحت الولايات المتحدة الآن دولة كرة قدم، أمة كرة قدم".

من جانبه، قال ميسي للصحيفة الأمريكية: “كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، حاولت العودة، ولم يحدث ذلك، صحيح أيضًا أنني لاحقًا كنت أفكر كثيرًا في الذهاب إلى الدوري السعودي، وبدا كلا الخيارين السعودية وأمريكا مثيرين للاهتمام للغاية بالنسبة لي، في الوقت الحالي، لا يمكننا الشكوى من أي شيء، ربما يكون أصعب شيء يمكن التكيف معه هو حركة المرور”.

وقال ميسي عن خططه في عام 2024: "عام 2024؟ الشيء الأكثر أهمية الآن هو التعافي بشكل جيد بدنيًا وعقليًا أيضًا، والراحة، وقضاء بعض الوقت مع عائلتي، مع أصدقائي ثم التفكير في العودة بنفس الرغبة كما هو الحال دائمًا، مع بعض التحديات الخاصة المقبلة".

من ناحية أخرى، قلل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من قيمة الدوري الأمريكي، الذي انتقل إليه في صيف 2023، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي يعترف بضعف الدوري الأمريكي

وفي تصريحات نشرتها موقع sport bible البريطاني قال ميسي في اعتراف لأول مرة عن انتقاله إلى الدوري الأمريكي قائلا: "أدرك جيدا أنني ذهبت إلى دوري صغير، لكن الأمور تسير وفق الكثير من المعطيات".

وأبدى ارتياحه الشديد بوجوده في مدينة ميامي قائلا: "الناس هنا جعلوا الأمر سهلا للغاية بالنسبة لنا، المشجعون والأشخاص الذين أقابلهم كل يوم في الشوارع، إنها مدينة مذهلة، ولهذا السبب أستطيع أن أعيش هنا بمنتهى السعادة".

ورغم أن ميسي صاحب الـ 36 عاما لعب دورا بارزا في تتويج فريقه إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات، وهو الأول في تاريخ النادي منذ تأسيسه على الإطلاق، إلا أن الموقع البريطاني أكد أنه اتفق بشكل غير مباشر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، الذي قال خلال وقت سابق إن الدوري السعودي أقوى من الدوري الأمريكي.

وأضاف رونالدو وقتها مشددا "الدوري السعودي سيتفوق على الدوريين الهولندي والتركي أيضا في غضون فترة قصيرة"، وهي التصريحات التي فسرها البعض بتقليل كريستيانو من خطوة ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي.