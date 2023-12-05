الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

كلوب مشيدا بـ محمد صلاح: لاعب استثنائي ولن أدرب مثله

كلوب وصلاح،فيتو
كلوب وصلاح،فيتو

الدوري الإنجليزي، أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بنجم الريدز محمد قبل قبل مواجهة مضيفه الجريح شيفيلد يونايتد، مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم: "محمد صلاح لاعب استثنائي، دائمًا رائع، بدون أي أدنى شك لا أعتقد أنني سأدرب لاعب مثل محمد صلاح في مسيرتي مرة أخرى".

ويبتعد ليفربول بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال، والأخير يواجه لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة.

أما شيفيلد يونايتد، فيمر بأوضاع صعبة، وأقال مدربه بول هيكينبوتوم لسوء النتائج، وجل مكانه كريس وايلدر.

أرقام حول مواجهة ليفربول وشيفيلد يونايتد 
 

- خسر شيفيلد يونايتد آخر 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول، لكنه قبل ذلك لم ينهزم أمامه في 4 لقاءات في الدوري، بواقع فوزين وتعادلين.

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- فاز ليفربول في آخر مباراتين له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد، وهو العدد نفسه من الانتصارات التي حققها خلال 11 زيارة سابقة له في الدوري، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

- لم يحقق ليفربول أي فوز في آخر 4 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفرق الصاعدة (تعادل في 2 وخسر 2)، وآخر مرة خاض فيها فترة أطول دون انتصارات في مباريات من هذا النوع بالمسابقة، كانت بين نوفمبر 1969 وديسمبر 1973 (9 مباريات).

- فاز شيفيلد يونايتد بـ4 من آخر 5 مباريات له في منتصف الأسبوع (الثلاثاء والأربعاء والخميس) في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال آخر موسم له في المسابقة (2020-2021)، حيث شكلت تلك الانتصارات 57 % من إجمالي انتصاراته في الدوري خلال ذلك الموسم (4 من أصل 7).

- منذ الخسارة 0-1 على أرضه أمام برايتون في فبراير 2021، فاز ليفربول بآخر 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أقيمت يوم الأربعاء، بنتيجة إجمالية 23-3.

- الأهداف الـ39 التي استقبلها شيفيلد يونايتد هذا الموسم، تعد ثاني أكبر عدد من الأهداف يستقبلها فريق واحد خلال 14 مباراة متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 40 هدفًا لبارنسلي في الموسم 1997-1998. وفي مباراته التالية بذلك الموسم، حافظ بارنسلي على شباكه نظيفة وكانت أمام ليفربول.

- على الرغم من أن ليفربول خسر مباراة واحدة فقط من آخر 12 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز في 5 وتعادل في 6)، إلا أنه لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات (تعادل في 3 وخسر واحدة).

وحلت نتيجة التعادل في آخر 3 مباريات، وتعادل الريدز في 4 مباريات متتالية خارج أرضه آخر مرة، في ديسمبر عام 2020.

- تلقى ليفربول الهدف الأول في كل من آخر 6 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفعل ذلك مرة واحدة فقط لمسافة أطول في المسابقة، (7 مباريات على التوالي بين سبتمبر وديسمبر العام 1993).

- وجّه شيفيلد يونايتد عددًا أقل من التسديدات من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (121)، بينما واجهوا أيضًا محاولات تسديد أكثر (266) وتسديدات على المرمى (107)، أكثر من أي فريق آخر.

- استقبل شيفيلد يونايتد أكثر من 5 أهداف في ثلاث مباريات مختلفة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث خسر 0-5 أمام بيرنلي في مباراته الأخيرة.

-وآخر مرة استقبلت فيها شباكه أكثر من 5 أهداف في عدد أكبر من المباريات خلال موسم واحد بالدوري، كانت في الموسم 1975-1976 (4 مباريات).

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