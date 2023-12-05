الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

كوكا يسجل هاتريك في كأس تركيا ويحتفل بقميص أحد ضحايا غزة (فيديو)

كوكا يحتفل بهاتريك
كوكا يحتفل بهاتريك في كأس تركيا، فيتو

قاد أحمد حسن كوكا، لاعب بيندكت سبور التركي، فريقه لفوز كبير على نظيره سبارتا سبور، بنتيجة 5 / 3، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس تركيا.

وسجل أحمد حسن كوكا 3 أهداف “هاتريك” لفريقه بيندكت سبور التركي خلال 9 دقائق فقط، في الدقائق 54 و61 و63.

 

كوكا يتضامن مع ضحايا قطاع غزة

واحتفل كوكا بالكشف عن قميص كتبت عليه عبارة، "روح الروح" تضامنا مع أحد ضحايا غزة وأثناء احتفاله بالهدف الأول، حيث أظهر قميصا يحمل صورة الطفلة الفلسطينية ريم، التي كان جدها يحملها وهو يردد عبارة "روح الروح" بعدما استشهدت جراء قصف صهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

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يذكر أن كوكا كان قد انضم إلى بينديك سبور في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من أولمبياكوس اليوناني، وشارك في مباراة واحدة بالدوري قبل مواجهة إسبرطة، لم يسجل خلالها. 

وكان أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بينديك سبور التركي ومهاجم منتخب مصر أدلى بصوته مؤخرا في انتخابات الرئاسة بالخارج.

المشاركة في العرس الانتخابي

وأكد  خلال تصريحات بقناة “القاهرة الإخبارية”  على أهمية المشاركة في هذا العُرس الانتخابي، مشددًا على أن هذا الأمر حق على المصريين دعما لبلدهم.

 

مصلحة استقرار مصر

وأضاف: "كلنا كمصريين لا نريد إلا مصلحة واستقرار البلد، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام وأن تنتقل مصر من تقدم إلى تقدم بإذن الله".

رسالة للشباب المصري والعربي

ووجه مهاجم منتخب مصر رسالة إلى الشباب المصري والعربي، قائلا: "أهم شيء هو السعي، ويجب ألا تستسلموا وأن تلتزموا بالحفاظ على طموحكم، وأن تحاولوا تحقيق النجاح".

 

الدعاء للفلسطينيين 

لم ينسَ "كوكا" أهل فلسطين من حديثه، ودعا الله عز وجل بأن يوفقهم وينصرهم في ظل حرب الإبادة الغاشمة التي يتعرضون لها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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