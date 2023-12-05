الدوري المصري، طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة ويقتحم المربع الذهبي

الدوري المصري، حقق فريق طلائع الجيش فوزا هاما على مضيفه بلدية المحلة بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البلدية، ضمن الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري.

أحرز هدفي طلائع الجيش كل من، كريم طارق في الدقيقة 22 ومحمد فتح الله في الدقيقة 27.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه يوسف حسن لاعب طلائع الجيش ليكمل الفريق العسكري المباراة بـ10 لاعبين.

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وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو بلدية المحلة استغلال التفوق العددي وعاملي الأرض والجمهور وكثفوا هجماتهم على مرمى الطلائع، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، في ظل اعتماد الطلائع على الدفاع والهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة.

ترتيب بلدية المحلة وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

بتلك النتيجة يتجمد رصيد بلدية المحلة عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات، بجانب الخسارة في مباراتين.

فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 14 نقطة، في المركز الثالث مؤقتا، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، مقابل الخسارة في مباراتين مثلهما.

حكام بلدية المحلة ضد طلائع الجيش

أدار مباراة بلدية المحلة ضد طلائع الجيش طاقم تحكيم مكون من محمود وفا حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد بكر مساعد أول واحمد زيدان مساعد ثاني ومحمود ناصف حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

وحقق سموحة الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، ثم قلب فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيتين 53 و59.

ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.

وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.