الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

اتحاد جدة يستعيد خدمات كانتي قبل كأس العالم للأندية

كانتي
كانتي

عاد الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط الاتحاد، إلى تدريبات فريقه مساء اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من الإصابة، ما يمثل دفعة معنوية هائلة كبيرة قبل كأس العالم للأندية 2023.

عودة كانتي 

وغاب كانتي عن صفوف الاتحاد بعد تعرضه للإصابة قبل نحو 3 أسابيع، ولم يشارك النجم الفرنسي بقميص العميد منذ مباراة أبها ضمن الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، 10 نوفمبر الماضي.


ورحب الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة "إكس" بعودة كانتي من الإصابة، حيث نشر صورته من تدريبات اليوم، وعلق "عاد إليكم من جديد".

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وبات كانتي جاهزا من الناحية الطبية لخوض مباراة ضمك بعد غد الخميس ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي.

كما أصبح اللاعب صاحب الـ32 عاما جاهزا للمشاركة في مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية.

وكشفت  صحيفة "صن" الإنجليزية، أن البرتغالي فيليبي جوتا جناح اتحاد جدة، يرغب في الانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل.

فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه الخليج بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت  على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

سجل البرازيلي إيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيما من ضربة جزاء والمغربي عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة في الدقائق 9 و29 و66 و74 بشباك فريق الخليج.

 

بينما سجل خالد ناري وفواز عوض الطريس هدفي الخليج في مرمى اتحاد جدة، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والثاني في الدقيقة 90.

 

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