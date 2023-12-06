المضاربون الكبار بالسوق السوداء يناورون المواطنين بأسعار الدولار.. وأسعار الذهب تتراجع محليا لهذا السبب.. وهذا ما يحدث بالبورصة الربع الأول من 2024

تعمل الدولة ساعيه لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى لــ " فيتو ": الاحداث الجيوسياسية والاضطرابات السياسية لها دور مهم لدفع سوق المال نحو التراجع ولكن بالحديث عن سوق المال المصرى والبورصة المصرية رأينا الارتفاعات القوية بالمؤشرات.

والذى يرجع بالأساس الى تراجع قيمة الجنية بالسوق الموازية نتيجه خشية البعض الى تراجعات اكثر مما يدفعهم الى اللجوء الى بدائل اخرى مختلفة للتحوط بعيدا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مشيرا الى ان الارتفاع فى البورصة يوازى الارتفاع فى الذهب ويوازى الارتفاع فى العقارات ايضا، وأضاف جاب الله هناك توجه الى حيازة المزيد من الاسهم باعتبارها ملاذ اكثر امانا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

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وليد جاب الله، فيتو

البورصة امامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024

وأضاف جاب الله أن الاقتصاد المصرى سيشهد حالة من الانتعاشة بضخ سيولة نقدية جديدة نتيجه الطروحات الحكومية بسوق المال، الامر الذى يشجع الكثير الى حيازة الاسهم مقابل العملة، مشيرا الى ان البورصة امامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024، وبالحديث عن تجديد الودائع العربية الاسبوع الماضى بالبنك المركزى المصرى هو أمر متوقع ولا يؤثر بالايجاب او السلب على حالة الاقتصاد بشكل عام، مشيرا الى ان تجديد الودائع تلك لا يؤثر ايضا على سعر الدولار بالسوق الموازية فالبعض من كبار المضاربين يناور المواطنين وتصب فى مصلحة المضاربين الكبار ويدفع تمنها المواطن والسوق السوداء لا تعبر عن القيمه الحقيقية للجنيه المصرى.

مؤشر الدولار، فيتو

هل عاود سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجيء ؟

الدولار الامريكى، عاود سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجيء بقيمة جنيهان في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضى، كما عاد سعر الدولار للارتفاع بشكل مفاجيء بقيمة جنيهان في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 49 جنيها مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة.

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الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، استقرمؤشر الدولار الأمريكي، بختام حركة تداولات اليوم الثلاثاء حيث رصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرار للعملة عند المستوى 103.98 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة.

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ استقر المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.98 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

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استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.98 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

مؤشر الدولار، فيتو

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم

أسعار الذهب عالميا الى اين ؟

مؤشر الذهب العالمى، ارتفعت أسعار الذهب العالمي، حيث بلغت الأونصة 2140 دولار أمريكي بنهاية جلسة اليوم، وبحسب حركة التداولات اليوم الثلاثاء، جاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والتوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

هل الارتفاع الجنونى مستمر في أسعار الذهب، تحديث لحظي للمؤشر بالبورصة المصرية

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مؤشر الذهب، فيتو

يمكن القول ان مؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التعاملات، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2140 دولارا للأونصة الواحدة.

ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وتخطى المستوى ليستقر عند عند 2140 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.

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السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177.25 جنيها للشراء، 3.188.5 جنيها للبيع، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــا.

مؤشر الذهب، فيتو

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.