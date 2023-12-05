الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عصام كامل
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أخبار مصر

تعرف علي خطوات الحصول علي أبرز خدمات شركة المياه في الجيزة

شركة مياه الشرب بالجيزة؛فيتو
شركة مياه الشرب بالجيزة؛فيتو

ترصد فيتو لقرائها كيفية الحصول على أبرز  خدمات المياه من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الموجودة بمختلف أحياء ومدن محافظة الجيزة.

وتتمثل أبرز هذه الخدمات  (طلب فحص عداد - تركيب عداد بدل تالف أو بدل المنتهي عمره الافتراضي – تركيب عداد بدل فاقد)، من خلال فروع مراكز التكنولوجيا التابعة لمحل إقامة راغب الخدمة وفي   السطور التالية نسرد المستندات المطلوبة للحصول علي كل خدمة علي حده..

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أولا - المستندات المطلوبة لتركيب عداد بدل تالف


 

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2-بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.
3-صورة أآخر فاتورة مسددة.
4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5-البريد الإلكتروني للعميل.

 

 

ثانيا_ المستندات المطلوبة لتركيب عداد بدل فاقد

 

 

1-طلب من العميل أو المنتفع.
2-بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.
3-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
4-البريد الإلكتروني للعميل.

 

ثالثا  - المستندات المطلوبة لطلب فحص عداد

 

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
2-بطاقة الرقم القومي للعميل.
3-صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.
4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5-البريد الإلكتروني للعميل.
6-آخر قراءة للعداد عند رفعه للفحص.

 

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة
 

وكان  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أجرى جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم. 
شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم. 

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