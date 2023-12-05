الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رفع 1080 طن مخلفات وتراكمات بكفر غطاطي أسفل الدائري بالمنصورية والليبيني (صور)

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة بحملة في الجيزة، فيتو

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه يتم إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات، بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دوري لأداء الأحياء والمراكز والمدن، وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة، ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

 

رفع كافة المخلفات والرتش وتحسين مستوى النظافة اسفل الطريق الدائري


 

وكلف اللواء أحمد راشد حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل برفع كافة المخلفات والرتش وتحسين مستوى النظافة اسفل الطريق الدائري كفر غطاطي في المنطقة المحصورة ما بين المنصورية واسكندرية الصحراوي والمنطقة ما بين المنصورية وشارع اللبيني. 

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رفع ١٠٨٠ طن من المخلفات الصلبة بالجيزة
 

 

واطلع المحافظ على جهود الحملات التي أسفرت عن رفع ١٠٨٠ طن من المخلفات الصلبة، والرتش في المناطق المشار اليها وذلك من خلال ٦٠ نقلة بالسيارات والمعدات ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع بحي الهرم. 
وشدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الدورية للمنطقة، للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددًا، مشيرًا أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكدًا التعامل الفوري حال رصد المخلفات أو تراكمات، لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي.

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