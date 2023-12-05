الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ريهام حجاج عن الأوضاع في غزة: يا رب أغثهم يا رب أنقذهم

ريهام حجاج،فيتو
ريهام حجاج،فيتو

حرصت الفنانة ريهام حجاج على توجيه الدعم لأهل غزة في ظل تلك الأحداث الصعبة التي تمر بأهلها  وخلال انقطاع الاتصال والإنترنت عن جميع محافظات غزة.

ريهام حجاج

وعلقت: "لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل يا رب آية من آياتك يا رب أغثهم يا رب أنقذهم يا رب".

وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "جزاك الله خير يا ريهام أتمنى انك تناشدي أهل الخير أنهم يعالجوا كل الحالات الصعبة والمحتاجين تركيب أطراف صناعية في غزة "

وردت عليها ريهام حجاج: "حبيبتي حصل بالفعل جهود كتير لدخول الحالات الصعبة وكانت الدنيا ماشية بس ما خبيش عليكي من ساعة ما الهدنة خلصت والوضع صعب صعب صعب جدا بس إن شاء الله فرجه قريب وإن شاء الله نصر قریب، ربنا كبير وحانفضل نحاول.... لن ننسي.... لن نعتاد.... لن نتوقف عن اي شئ نقدر عليه".

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تضامن ريهام حجاج مع القضية الفلسطينية

وقد أعربت الفنانة ريهام حجاج عن حزنها الشديد، بسبب الأوضاع التي تحدث في غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتهاء الهدنة، والذي أدى إلى استشهاد الكثير من النساء والأطفال.

 

وكتب “ريهام”، عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “إنستجرام”،:"الـ 56 يومًا اللي فاتوا كوم واللي بيحصل من امبارح كوم تاني الحرب بعد الهدنة رجعت أقوى وأصعب وأشد، أكثروا الدعاء في كل ثانية لأننا لا نملك غيره الآن لنا الله ياااارب".

 

وواصلت “ريهام”، التعليق على المنشور بالدعاء قائلة: “اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا، اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام، اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك، اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين”.

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