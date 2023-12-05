ويجز، مطرب الراب يعيد اكتشاف نفسه من خلال تضامنه مع غزة، الجزيرة أجرت حوارًا معه، وهاجم وائل غنيم بعد دفاعه عن الكيان

ويجز، اسم لطالما أثار الجدل وتصدر التريند منذ أن بزغ نجمه وحتى اليوم، وهو فنان شاب صعد بسرعة الصاروخ في عالم الفن في مصر والوطن العربي، ووصل كذلك إلى العالمية بفنه المختلف والمميز والذي هوجم هجومًا شديدًا في بدايته ولكن تسلل حبه مؤخرًا إلى قلوب الكثير من المصريين والعرب بفضل مواقفه الأخيرة من الوضع في غزة.

من هو ويجز Wegz؟

وويجز هو شاب اسمه الحقيقي أحمد علي وهو من مواليد 11 سبتمبر عام 1998 في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية وأصول والده تعود إلى الأقصر، كان والده يعمل معلمًا ووالدته ممرضة، لم تكن طفولة ويجز منعمة، بل عاش طفولة بها شيء من القسوة والتي قال عنها في أحد اللقاءات الإعلامية إنها هي التي جعلته هذا الشخص الذي هو عليه الآن، فقد كان والده يقسو عليه من أجل أن يكون ناجحا ومجتهدا، ويرى ويجز أن هذا دفعه ليكون ذلك الشخص القادر على الاعتماد على ذاته.

ولدى ويجز 6 أشقاء من زيجتين لوالده وترتيبه هو الأوسط في الأسرة، وفي صغره كان ويجز محبًا للقراءة والكتابة والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مباراة الكرة بالرغم من أنه لا يعرف كيف يلعبها، كما أنه كان لديه ذكاء اجتماعي وقادر على اكتساب الصداقات، ولقد عمل ويجز قبل الشهرة في شركة اتصالات.

ولم يكن أحمد علي يعيش ويحلم بأن يكون مغنيًا شهيرًا بل لعبت الصدفة دورًا هامًا في أن يسلك هذا الطريق ولقد استغل هو الفرصة.

بدايات ويجز الفنية

يعتبر ويجز من الرواد الذين نقلوا عالم موسيقى الراب إلى مكانة مميزة ومختلفة، وواجه كثير من الانتقادات في بداياته بسبب اللون الفني الذي يقدمه، كان قبل أن يحترف الفن عاشقًا للاستماع إلى مغنيين الراب الأمريكيين مثل Young Thug وFuture وthe duo Mobb Deep، كما أنه كان عاشقًا للاستماع إلى عدوية وداليدا ومحمد منير والشاب مامي، وكانت بدايته الفنية من خلال أغنية بطلوا فيك عام ٢٠١٧، وفي بداياته كان ويجز يحاول دومًا الفصل بين شخصيته أمام الجمهور وشخصيته الحقيقية ولكنه مؤخرًا أصبح حريصًا على الظهور بشخصيته العادية، وخلال مسيرته وحياته لم يكن ويجز ذلك الشخص الذي يضع خططا لتحقيقها خلال سنوات، بل كان ولا يزال يحب أن يعيش اللحظة.

دورك جاي.. حكاية أغنية صنعت نجومية ويجز

كانت أغنية دورك جاي التي تم إطلاقها عام 2020 محطة فاصلة في مشوار مغني الراب ويجز، فقد كانت هي انطلاقته الحقيقية نحو عالم الشهرة والنجومية، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير وحققت حتى الآن ١١٦ مليون مشاهدة على قناة ويجز على اليوتيوب.

ولقد أثارت هذه الأغنية جدلًا واسعًا بسبب كلماتها التي فسرها الكثيرون بطرق شتى وربطها البعض بمحمد رمضان، وهو ما زاد بدوره من شهرة ويجز وأغنيته التي تعتبر أيقونة في تاريخ ويجز.

البخت.. حينما كشف ويجز عن وجه آخر لموهبته

وفي فبراير عام ٢٠٢٢ تفاجئ محبي ويجز بأغنية جديدة مختلفة لويجز، يكمن اختلافها ليس فقط بأن كلماتها تحمل طابع رومانسي ولكن كذلك بسبب ألحانها، وفي أغنية البخت لم يتطرق ويجز لرحلته في الصعود والنجاح كما العادة في أغاني الراب، وإنما حملت الأغنية الطابع الحزين، حيث كانت وسيلته للتعبير ووصف حالته بعد أن تركته حبيبته، وكانت تجربة جديدة ناجحة لويجز الذي أثبت لقطاع كبير من الرافضين للون الغنائي الذي يقدمه أنه لا يزال يحمل الكثير في جعبته، وأن موهبته متجددة ونابضة بالحياة ولا تزال لديها الكثير لتقدمه.

إنجازات ويجز المتعددة في سن صغيرة

ولقد حقق ويجز نجاحات عدة وهو في سن صغيرة، حيث وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلًا عن منطقة الشرق الأوسط، وشارك ويجز في احتفالات كأس العالم لكرة القدم الأخير والذي أقيم بقطر، حيث قدم أغنية عز العرب بين الشوطين في المباراة النهائية لكأس العالم بين فرنسا والأرجنتين في سابقة تاريخية، كما أنه توج بلقب الفنان الأكثر استماعًا على منصة Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2022، وهو أيضًا أول فنان عربي يجري جولة عالمية بدعم من شركة الحفلات الكبرى "Live Nation"، كما أنه دخل في تصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط تحت ال ٣٠ عام لعام 2023، وبالرغم من الأرقام المميزة ونجاحاته المتعددة لم يطلق ويجز ألبومًا غنائيًا كاملًا بل قدم عدد من الأغاني الناجحة على رأسها كيفي كده و٢١ والدنيا إيه وغيرها، كما أنه كانت له تجربة ناجحة في عالم التمثيل من خلال مسلسل بيمبو مع المخرج عمرو سلامة.

ويجز وتاريخه مع إثارة الجدل

وخلال مسيرته الفنية وبالرغم من إنجازاته كان ويجز يثير الجدل دومًا ويتعرض لهجوم شديد إما بسبب ملابسه الغريبة التي يعتبرها البعض لا تتناسب مع كونه رجلًا شرقيًا، أو بسبب تعاقده مع شركة عالمية تدعم المثلية الجنسية، وهو الأمر الذي عرضه للهجوم من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الموسيقى التي يقدمها والكلمات التي لطالما كانت تلقى الهجوم والانتقادات ومع كل مرة يثير فيها الجدل كانت صورته الذهنية لدى الجمهور تتأثر بالسلب.

كيف غير موقف ويجز من الحرب على غزة صورته الذهنية؟

بعد عدد من المواقف المثيرة للجدل تكونت صورة ذهنية سلبية عن ويجز، ولكن ومع اشتعال الأوضاع في غزة ومع موقفه من الأحداث تحسنت الصورة الذهنية لويجز، بل أصبح هو المفضل لقطاع كبير من الجمهور واعتبره البعض بطلًا حقيقيًا ونموذجًا للفنان الصادق بسبب إيجابيته تجاه الأحداث.

فقد كان موقف ويجز واضحًا لا غبار عليه من الحرب على غزة، “فلسطين حرة” ولا جدال على هذا الأمر بالنسبة له، لا مواقف وسط ولا عصا تُمسك من المنتصف ولا مواقف وكلمات تحمل أكثر من معنى بحيث ترضي كل الأطراف، بل كان رأي ويجز واضحًا وجليًا أنه كان ولا يزال وبالتأكيد سوف يكون مع غزة قلبًا وقالبًا.

فقد سخر ويجز كل منصاته من أجل نصرة غزة وأهلها، لم يلق بالًا لإرضاء أحد سوى ضميره، يخرج في البرامج ويعبر بشجاعة وقوة عن كل ما يدور في وجدان كل عربي ساخط من الوضع في غزة ومن الموقف العالمي المخزي تجاه المواطنين المسالمين في فلسطين، ولا يجد أي غضاضة في أن يهاجم بصوت عال وقوي أمريكا ويقول “من وجهة نظري مافيش حد يجي يكلمنا بقى أن أمريكا بلد حرية وديموقراطية وبتاع، لا لا، بالعكس”.

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ويدرك ويجز مدى أهمية دوره كمطرب شهير في دعم القضية الفلسطينية ونصرة غزة فيطل على جمهوره بالكوفية الفلسطينية وكأنه لا يكتفي بالقول أن قلبه مع غزة، ويخرج كذلك في البرامج ليتحدث بصوت قوي فيقول في لقاء إعلامي “أنا دوري بقى كبني آدم إيه، أنا دوري أن أنا أوصل صوتي وأتكلم”، وهو ما نجح فيه ويجز بالفعل ليتحول من مجرد “رابر” يقدم أغنيات مُختلف عليها، لشاب وفنان مصري عربي شجاع يتحدث بلسان الكثيرين.

وفي حفلاته كانت فلسطين حاضرة وبقوة، فيرفع ويجز العلم الفلسطيني بكل فخر في بلاد لا تعترف بها، ففي حفله بكندا الذي أحياه مؤخرًا، طلب ويجز من الجمهور الهتاف باسم فلسطين عاليًا، ورفرف العلم الفلسطيني بين يديه في مزيد من الإثبات أن ويجز يدرك حقيقة دوره كفنان ومدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه.

وإلى جانب كل ما سبق فقد حرص ويجز على المشاركة الفعلية بعيدًا عن دوره كمؤثر في العالم الافتراضي، لذا فقد كان حاضرًا في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وأعلن أيضًا أن جزءً من عائدات جولته العالمية سيتم تخصيصه لدعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، هذا إلى جانب دعمه لمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للكيان الصهيوني حيث قال في لقاء إعلامي “أنا من أوائل المطبقين للمقاطعة، أنا عمري ما هاكل ولا هشرب أي شيء له علاقة بهذا الكيان، لأن في الأول والآخر أنا فلوسي بنت الإمبراطورية دي، وفلوسك بتتبعت علشان تشارك في حرب غير عادلة وغير آدمية"، وتابع "كل أشكال التعاطف مع الشعب الفلسطيني مش كفاية”.

ومؤخرًا هاجم ويجز الناشط السياسي وائل غنيم، بسبب موقف الأخير من العدوان على غزة، كما أنه أعلن عن مقاطعة تطبيقي "فيسبوك" و"ماسنجر"، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.