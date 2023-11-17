ويجز يدخل ضمن قائمة فوربس للأفضل "30 UNDER 30"

دخل اسم مطرب الراب ويجز، ضمن قائمة فوريس الأفضل في الشرق الأوسط في نسختها السادسة في القائمة السنوية لها، والتي تحمل عنوان "30 UNDER 30"، وهي تستهدف الشباب المبدعين والأكثر تأثيرا في مختلف المجالات الذين سنهم تحت الـ 30 عاما.

ويجز يدخل قائمة فوربس الأفضل

وتضمت قائمة فوربس الأفضل في الشرق الأوسط 30 UNDER 30 مطرب الراب ويجز والفنان وليد الحلاني ولاعب كرة القدم المغربي سيفان أمرابط.

وكان ويجز قد قال خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية: “من وجهة نظري مافيش حد يجي يكلمنا بقى أن أمريكا بلد حرية وديمقراطية وبتاع، لا لا، بالعكس، أنت بس بتحطني على خط أنا لازم امشي عليه عشان تبقى هي دي الحرية، وأول ما أطلع براه يبقى هو دا مش حرية ولا حاجة، نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك، وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن ماتبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك”.

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وأضاف: “مثلا الاستخبارات الأمريكية (CIA) مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟! لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة والجو جميل يعني، الناس دي عارفه كويس هي بتعمل ايه، وأدام الناس كلها، دا اللي أنا بتكلم فيه أنا دوري بقى كبني آدم إيه، أنا دوري أن أنا أوصل صوتي، وأتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين أو عبط عشان نبقى عارفين أو حاجة زي دي تعدي علينا عادي”.

واختتم: "طبعا في ناس بتتفرج عليه ومصدقاه فتغيب يعني أكيد ما تقوليش آه غارات على غزة، وفي الآخر تجيب لي بيت واقف واخد طلقتين، يعني دا مش البيت اللي اتقصف، ودي مش الصورة الحقيقية".