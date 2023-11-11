أبرزهم ويجز وشاهين، نجوم الراب المتألقون في عالم التمثيل

شاهين، تألق نجم الراب أحمد مجدى عبد الفتاح الشهير بشاهين في مسلسل جديد وهو مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، والذي يجسد خلاله شخصية فريد وهو طبيب نفسي عاشق للغناء ويمارسه كهواية.

وخلال لقاء تليفزيوني له يقابل كاملة “آية سماحة” عارضة ومصممة الأزياء الشهيرة ويتقابل الثنائي في حفل عيد ميلاد مذيع وصديق مشترك، ومنذ لقائهما الثاني تتقارب كاملة مع الطبيب النفسي “شاهين”، ويساند فريد كاملة في عدد من المواقف.

شاهين، فيتو

وسبق وأن قدم شاهين أعمال فنية متميزة، حيث شارك من قبل في مسلسل سوشيال، كما شارك كذلك في مسلسل بيبمو، حيث قدم خلاله شخصية مارشال، وهو انفلونسر مشهور.

وشاهين ليس الوحيد من نجوم الراب المصري Rappers الذين قرروا خوض تجربة التمثيل والظهور في أعمال ناجحة بأدوار مؤثرة، فهناك عدد من النجوم الآخرين على رأسهم:

Advertisements

ويجز وتجربة بيمبو

تألق الفنان ويجز في مسلسل بيمبو الذي عُرض على منصة شاهد VIP حيث قدم ويجز شخصيته بتميز وكان أداءه متمكنًا فخرجت شخصية بيمبو في أبهى صورة، مما جعل الكثيرون يتحدثون عن أنه ممثل مبدع قادم بقوة إلى جانب نجاحه في عالم الراب.

وقدم ويجز في مسلسل بيمبو شخصية "جابر"، وهو شاب قادم من الصعيد بحثا عن لقمة العيش، ويلتقي بيمبو للمرة الأولى في الشارع، حيث تحدث بينهما العديد من التطورات ويستمران معا، ولكن الأحداث تكشف أن له دور خفي لم يعلم بيمبو عنه شيئًا، ويغلب على دور ويجز في مسلسل بيمبو الكوميديا ولقد بدا متمكنًا من التمثيل وكأنها ليست التجربة الأولى له في هذا العالم.

مسلسل بيمبو من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، عباس أبو الحسن، محمد لطفي، ويجز، أحمد الأزعر، ملك الحسيني، سارة عبد الرحمن، وأحمد بسيوني، ومجموعة من الفنانين الشباب، وهو من تأليف منة فوزي ومحمد أديب، وإخراج عمرو سلامة، وهو مسلسل درامي يتكون من 8 حلقات فقط، ويدور في إطار تشويقي حول عالم المخدرات، إذ يلعب أحمد مالك دور ديلر، وتدور قصة العمل حول مجموعة من الشباب الذين يتورطون فى العديد من المشكلات ومنهم من يقبل على تعاطي المخدرات مما يعرضهم للعديد من المشكلات التى تشكل خطر على حياتهم.

أبيوسف في مسلسل الليلة واللي فيها

تألق أبيوسف في مسلسل الليلة واللي فيها مع زينة، وقدم شخصية حاتم الذي يتورط مع زينة في علاقة فتقتله في الأخير وتدفنه دون أن يعلم أحد شيئًا عنها، ولقد كان دورًا مركبًا، وقال أبي يوسف في تصريحات إعلامية أنه حضر جلسات نفسية لمساعدته في فهم الدور حيث أن شخصيته كانت بها انفعالات وتفاصيل دقيقة شكلت تحدي كبير بالنسبة له في أولى تجاربه.

مسلسل "الليلة واللى فيها" كان مكونًا من 6 حلقات ومن بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، ودارت الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

قصة المسلسل تدور حول رشا مهندسة الديكور (زينة) والمتزوجة من أيمن (محمد شاهين)، ويطارد رشا ماضي أليم تسبب في اضطرابات نفسية لها وجعلها تذهب إلى طبيب نفسى بدون علم زوجها، وتشاء الظروف أن تستضيف حاتم (أبيوسف) فى منزلها وتدخل معه فى علاقة، ولكنه يموت فجأة فى المنزل فتحبر رشا على إخفاء جثته عن زوجها واللجوء إلى أساليب تضعها عرضة للابتزاز والخوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.