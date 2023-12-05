الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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منوعات

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

انفجار هائل في واشنطن،
انفجار هائل في واشنطن، فيتو

بدأت الشرطة في ولاية فرجينيا بإحدى ضواحي عاصمة واشنطن، التحقيقات في انفجار وقع مساء أمس الإثنين في منزل كان فيه الضباط يحاولون تقديم مذكرة تفتيش.

 

وسمع دوي هائل في المنطقة وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينجتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة واشنطن.

 

طلقات داخل المنزل

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أرلينجتون في بيان لها، إن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. وبدأ رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها تحقق في الأمر بعد أن أطلق شخص ما قنبلة مضيئة من المنزل.

 

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ولاية فرجينيا واشنطن التيار الكهربائي مدينة أرلينجتون نهر بوتوماك

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