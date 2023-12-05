لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

بدأت الشرطة في ولاية فرجينيا بإحدى ضواحي عاصمة واشنطن، التحقيقات في انفجار وقع مساء أمس الإثنين في منزل كان فيه الضباط يحاولون تقديم مذكرة تفتيش.

وسمع دوي هائل في المنطقة وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينجتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة واشنطن.

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As police arrived to serve an arrest warrant at this house in Arlington, VA, the house exploded.

No news yet on whether everyone survived the blast.pic.twitter.com/nRkjPFwvgs Advertisements December 5, 2023

طلقات داخل المنزل

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أرلينجتون في بيان لها، إن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. وبدأ رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها تحقق في الأمر بعد أن أطلق شخص ما قنبلة مضيئة من المنزل.