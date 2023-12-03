الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تصريحات أمريكية مستفزة: لا نضع خطوطا حمراء لإسرائيل وسلطة عباس ليست لديها مصداقية

كيربي، فيتو
كيربي، فيتو

أكد البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن تقديم المساعدات الأمنية إلى إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل، في أثناء  العدوان على قطاع غزة.


مساعدة إسرائيل في القضاء على حماس

وأوضح كيربي في حديث مع ABC: أن "الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء خلال عمليتها العسكرية، وإنما تشاركها خبراتها في قتال المدن".


وأضاف أن "على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل في القضاء على حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ يتخذ إجراءات حتى يكون أكثر دقة وحذرا، وهو ما تحثه عليه واشنطن".

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احتلال قطاع غزة


وأكد كيربي أن "واشنطن لا تريد أن تحتل إسرائيل قطاع غزة مجددا، فهذا لا يعد هدفا استراتيجيا، ولا حتى خيارا حكيما للإسرائيليين".


ونوه جون كيربي إلى اعتقاد إدارة الرئيس جو بايدن، أن "مستقبل الحكم في قطاع غزة يجب أن يقرره الفلسطينيون"، زاعما أن السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس أبو مازن، غير مؤهلة لحكم غزة وليس لديها مصداقية.

وقال كيربي إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث عن الحاجة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إحيائها، بحيث تكون قادرة على تلبية تطلعات وحاجات الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تعرف أن السلطة لا يمكنها فعل ذلك".

تشديد العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر  جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد على 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد  الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523  شهيد وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.
وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".
وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".
وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.
وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.
 

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