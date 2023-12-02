الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الآلاف يتظاهرون في أمريكا لوقف العدوان على غزة

مظاهرات لدعم غزة،
مظاهرات لدعم غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت، اليوم السبت، مسيرات في العاصمة الأمريكية واشنطن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار على القطاع.


مظاهرات حاشدة في أمريكا لوقف العدوان على غزة

ويأتي ذلك بعدما خرج آلاف الإسرائيليين، في مظاهرات  مساء اليوم السبت، ضد حكومة نتنياهو، مطالبين بضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة وعقد هدنة مع حماس.

 

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وتجدر الإشارة إلى أن المظاهرة جاءت في اليوم الثاني لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة تضامنًا مع عائلات الأسرى.

 

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وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، طالبت عائلات 136 أسيرًا في غزة، بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي بسبب استئناف القتال في القطاع.

 

مظاهرات في إسرائيل لمطالبة نتنياهو بالاستقالة

وللمرة الأولى، ينضم لمسيرة تل أبيب، الأسرى المحررون، ومن بينهم يلينا تروبانوف، التي لا يزال ابنها ساشا في الأسر.

 

وفي الوقت ذاته، تظاهر نحو ألف إسرائيلي في حيفا، من وسط الكرمل حتى مفرق حوريف، وطالبوا  رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستقالة. وقال أحد المتظاهرين: "حان الوقت للنزول إلى الشوارع والمطالبة بحكومة مسؤولة ومدروسة وملتزمة بأمن مواطنيها، بدلًا من حكومة كانت تذكرة دخولها الفساد والسيطرة على تويتر والاستعداد للتضحية بأي شيء من أجل زعيمها".
وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو: "هو المسؤول، هو المذنب، يجب أن يرحل".

 

واشنطن تدعم إسرائيل في استئناف العدوان على غزة

وكان عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، صرح اليوم السبت، بأن الإدارة الأمريكية، متمثلة بوزير خارجيتها أنتوني بلينكن، أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل كي تستكمل عدوانها على غزة.


وأضاف خلف أن واشنطن تدعي دعم تل أبيب بالمتفجرات، للقضاء على أنفاق "حماس" في القطاع، إلا أن هدف إدارة بايدن الأساسي هو استمرار الحرب وقتل المزيد من المدنيين.


وأكد خلف خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن حديث البيت الأبيض عن استئناف المفاوضات مع  مصر وقطر والإسرائيلي هو "ذرٌّ للرماد في العيون"، فمن يريد إيقاف الحرب عليه أن يضغط على تل أبيب، عوضا عن إمدادها بالمال والعتاد العسكري والغطاء الدولي، مضيفا أن المعركة في غزة هي معركة الولايات المتحدة وليست إسرائيل.

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