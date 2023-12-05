الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

كروان مشاكل اسم على مسمى.. فيديوهات غير أخلاقية تقوده ومذيعة مغمورة للحبس.. والتحريض على الفسق والفجور أبرز الاتهامات

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على كروان مشاكل، التيك توكر الشهير، في محافظة سوهاج، بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة.

 

وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد القبض علي “مشاكل”.

 

هاتولي محامي

وبدأ التيك توكر كروان مشاكل الحديث أثناء وقوفه أمام مقر نيابة القاهرة الجديدة “هاتولي محامي أنا هدخل التحقيق لوحدي.. اتصلوا بأمي تجبلي محامي أنا ما عملتش حاجة.. انجي هي اللي خططت لكل حاجة”.

 

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ما تجوزتش إنجي حمادة

وأدلى التيك توكر كروان مشاكل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه مساء الأحد، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

وجاء في اعترافات كروان مشاكل، إنكاره الزواج من المتهمة إنجي حمادة، وأن ما التقط فيديو المطبخ هي والدته، في أثناء تواجدها معه في شقة إنجي حمادة، وأنه لم يتحصل من الفيديوهات التي تم نشرها عبر صفحته بموقع تيك توك سوى على 50 ألف جنيه فقط.

وحول فيديو المطبخ مع إنجي حمادة أضاف كروان مشاكل في اعترافاته أن المتهمة إنجي حمادة من احتالت عليه، لتحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدد المتابعين لكروان مشاكل، وأنه تحصل على أموال مقابل ظهوره معها في مقاطع الفيديو.

وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لـ تيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وقالت الجندي، إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوها آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبة بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

 

ورحلت الأجهزة الأمنية التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج محل القبض عليه في أثناء اختبائه، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

 

القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

 ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

 

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

 

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