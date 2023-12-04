الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثتين فى بولاق الدكرور وأكتوبر

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص

تجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات العثور على جثتى شخصين فى مدينة 6 أكتوبر وبولاق الدكرور. 

 

العثور على جثة شخص واثار طلق نارى بجسده فى أكتوبر 

 

الواقعة الأولى، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص آثار طلق نارى بجسده بمدينة 6 أكتوبر داخل كمبوند سكنى وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص به آثار طلق نارى ويرجح أن يكون تخلص الشاب من حياته وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان واجراء التحريات لكشف ملابسات وظروف الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

الواقعة الثانية،تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص مسن داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين بأن الجثة مسجاة على الأرض ودون أى إصابات ظاهرة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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الأجهزة الأمنية بالجيزة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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