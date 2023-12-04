بعثة ساجرادا الأنجولي تصل القاهرة غدا استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

تصل إلى القاهرة في العاشرة والنصف صباح غدًا الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساجرادا الأنجولي، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وسيكون مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الأنجولي من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق الضيف.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقبًا للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقبًا للحكام.

وقال حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق إن معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض يلعب بشكل جيد مع الفريق وقاده للفوز فى مباريات مهمة.

حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات إذاعية: "معتمد جمال ناجح مع الزمالك واستطاع أن يقدم مردود محترم لأنه يلعب الكرة السهلة".

وأضاف: "الزمالك عانى الفترة الأخيرة بسبب تأليف أوسوريو، الزمالك كان يحتاج الاستقرار داخل الملعب وأن يكون كل لاعب فى مركزه والجميع يعلم أدواره".

وقال: "معتمد جمال حقق الفوز فى مباراة مهمة أمام بيراميدز ثم فى الدورى استطاع الفوز أمام فيوتشر، وفى بطولة كأس الكونفدرالية استطاع صدارة المجموعة بفوزين، طبيعي لأنه وضع كل لاعب فى مركزه".

ومن ناحية أخرى وأرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية السابقة.

وستقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه لإدارة النادي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية الأخيرة وقبل الأخيرة وهذا حق الأعضاء بعد رفضهم لميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة.

Advertisements

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على سرعة تشكيل لجنة الفحص بناء على طلب مجلس إدارة الزمالك، من أجل إظهار كافة المشاكل وإبراء الذمم عما سبق وإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه.

وكانت فيتو حصلت على نسخة من ميزانية نادي الزمالك من 1-7-2022 حتى 30-6-2023.

وتتضمن ميزانية نادي الزمالك: تقرير مراقب الحسابات، قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2023، الإيرادات والمصروفات من من 1-7-2022 حتى 30-6-2023، قائمة التدفقات النقدية، إيرادات ومصروفات نشاط كرة القدم، إيرادات ومصروفات مجلة الزمالك.

للاطلاع على ميزانية الزمالك عبر الرابط التالي:

ميزانية نادي الزمالك 2023، مفاجأة في إيرادات ومصروفات نشاط كرة القدم (مستند)

وعلى صعيد آخر استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الاستعانة بمجموعة جديدة من فريق ٢٠٠٣ الذي فاز على الأهلي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وينوي الجهاز الفني تصعيد كلا من: أيمن الجزار - أحمد رفاعي - محمود دسوقي - محي جمعة - السيد الغديري - مصطفى بسيوني - عبد الله محمد - محمد صلاح زكي - عبد الرحمن حمادة الفيومي - علي ياسر.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: الزمالك يفكر فى التراجع عن عرض الثلاثي للبيع وتجديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي مع النادي بعد تدخل رجال أعمال زملكاوية فى الأزمة على ان يعتذر الثلاثي عن الواقعة.

ويدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى شهر فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح مصدر أن إدارة الزمالك ترفض التعجل في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لذلك سيستمر معتمد جمال مديرا فنيا حتى نهاية شهر يناير لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأكد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على سوار الغيني مهم للغاية في مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال الجزيري فى تصريحات عقب المباراة: "الفوز على سوار الغيني يسهل مهمتنا في المباريات المقبلة ويمنحنا أريحية في باقي مشوارنا بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية".

وأضاف: "الفوز يأتي بالفوز، ونحن فريق واحد ولدينا روح واحدة والأهم هو الترابط بين اللاعبين، والاستقرار جعلنا نظهر بشكل جيد".

أعمل على تطوير نفسي

وتابع: "المهاجم يريد تسجيل الأهداف دائما وأعمل على تطوير نفسي، وأرغب في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.