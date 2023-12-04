الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف فى عددها الجديد ما صنعه طوفان الأقصى داخل المجتمع الإسرائيلي

فيتو تكشف فى عددها
فيتو تكشف فى عددها الجديد، فيتو

تكشف “فيتو” في عددها الجديد عن ما صنعه طوفان الأقصى داخل المجتمع الإسرائيلي، وخبراء‭ ‬استراتيجيون‭ ‬وسياسيون: ‬أحداث‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬أسقطت‭ ‬أكذوبة‭ ‬الجيش‭ ‬الذى‭ ‬لا‭ ‬يقهر‭ ‬وأحدثت‭ ‬صدمة‭ ‬كبرى‭  ‬لأجهزة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬والأمنية.

 

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