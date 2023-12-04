فيتو تكشف فى عددها الجديد ما صنعه طوفان الأقصى داخل المجتمع الإسرائيلي

تكشف “فيتو” في عددها الجديد عن ما صنعه طوفان الأقصى داخل المجتمع الإسرائيلي، وخبراء‭ ‬استراتيجيون‭ ‬وسياسيون: ‬أحداث‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬أسقطت‭ ‬أكذوبة‭ ‬الجيش‭ ‬الذى‭ ‬لا‭ ‬يقهر‭ ‬وأحدثت‭ ‬صدمة‭ ‬كبرى‭ ‬لأجهزة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬والأمنية.

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