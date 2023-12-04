اندلاع حريق في مصفاة ميناء عبدالله الكويتية
قالت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين، إنه تمت السيطرة على حريق محدود في وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله في الكويت .
وأصيب عاملان بحروق نتيجة الحريق الذي اندلع بسبب ماس كهربائي. وقالت الشركة في منشور على منصة إكس ( تويتر سابقًا) إنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت الشركة أن العمل كان متوقفًا بالفعل في الوحدة 131 لإجراء أعمال الصيانة.
وكانت ذات الشركة أعلنت حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسة بوحدات الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبد الله يوم السبت، وأنها باشرت عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وأضافت أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي بما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.