الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

اندلاع حريق في مصفاة ميناء عبدالله الكويتية

وكالة الاطفاء الكويتية،
وكالة الاطفاء الكويتية، فيتو

 قالت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين، إنه تمت السيطرة على حريق محدود في وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله في الكويت .

وأصيب عاملان بحروق نتيجة الحريق الذي اندلع بسبب ماس كهربائي. وقالت الشركة في منشور على منصة إكس ( تويتر سابقًا) إنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الشركة أن العمل كان متوقفًا بالفعل في الوحدة 131 لإجراء أعمال الصيانة.

وكانت ذات الشركة أعلنت حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسة بوحدات الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبد الله يوم السبت، وأنها باشرت عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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وأضافت أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي بما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.

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الكويت شركة البترول الوطنية الكويتية ميناء عبدالله مصفاة ميناء عبدالله

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