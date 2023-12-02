السبت 02 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج، طوابير على الانتخابات الرئاسية في الكويت.. الثلج يحاوط سفارة مصر بالسويد.. وإقبال كثيف بقطر.. وصور تذكارية للأطفال بالجزائر

تصويت المصريين في
تصويت المصريين في الخارج، فيتو

يتواصل تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي وسط إقبال غير مسبوق في عدد من الدول ومن بينها الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية، كما ازداد توافد المصريين على التصويت في اليوم الثاني بالدول الأوروبية عكس اليوم الأول من عملية الإقتراع التي تتم على مدار  ثلاثة أيام وهى 3،2،1 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.

 

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تصويت المصريين في الكويت

 فتحت سفارة مصر في الكويت باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج  لليوم الثاني على التوالي، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حاملين علم مصر.

 

واصطف الناخبون في طوابير طويلة امتدت إلى خارج مبنى السفارة، وسعت السفارة المصرية فى الكويت إلى تيسير عملية التصويت وتنظيمها وفقًا لتعليمات وزير الخارجية سامح شكري وقرارات الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية.

 

المصريون في قطر

شهد مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في قطر، زيادة أعداد المتوافدين من أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

كما زادت نسبة مشاركة السيدات في اليوم  الثاني لعملية الاقتراع، وخصصت  السفارة  المصرية في قطر أماكن لانتظار الناخبين حتى تيسر لهم عملية إتمام  العملية الانتخابية.

المصريون فى السويد

 تحدى أبناء الجالية فى المصرية فى السويد ظروف الطقس ودرجات الحرارة التي تصل إلى 8 تحت الصفر، وحرصوا على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 في ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية.


وظهر أبناء الجالية المصرية فى السويد وتحيطهم الثلوج أمام السفارة قبل التصويت، رافعين الأعلام المصرية.

تصويت المصريين في الجزائر 

 شهد مقر السفارة المصرية في الجزائر، توافد بعض الأسر من الجالية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية للمصريين في الخارج 2024.


وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية فى مقر السفارة المصرية فى الجزائر، وسط جو احتفالي بإتمام الاستحقاق الدستوري فى انتخاب رئيس الجمهورية.

المصريون فى الإمارات 

وفتحت سفارة وقنصلية مصر في أبو ظبي ودبي بالإمارات باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في الإمارات لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حاملين أعلام مصر.

المصريون في السويد يتحدون الثلوج ويشاركون في الانتخابات الرئاسية (صور)

صور تذكارية للأطفال المصريين داخل مقر لجنة الانتخابات الرئاسية فى الجزائر (صور)

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المصريون فى الخارج تصويت المصريين في الخارج انتخابات رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسية

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