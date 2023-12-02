بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن الحالة الصحية للأمير الشيخ نواف الأحمد، لا تزال مستقرة



الحالة الصحية لأمير الكويت

وجاء في بيان الوزير الكويتي:" إن الحالة الصحية لأمير البلاد لا تزال مستقرة، وأهاب الديوان بالجميع إلى تحرى الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية".



ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الشيخ محمد العبدالله، في بيان صادر عنه، أن حالة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصحية مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم.

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان الأميري أهاب بالجميع تحرى الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مضيفا “داعين البارئ جل وعلا أن يمن على الأمير بالشفاء العاجل”.

وكشف الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي الحالة الصحية لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، قائلا: “دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية”.

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