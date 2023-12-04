أنفلونزا الطيور تهاجم دولة جديدة بعد أن ضربت فرنسا

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الاثنين، إن بلجيكا أبلغت عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى إتش5 إن1 (H5.N1) في مزرعة للدواجن بالجزء الشمالي الغربي من البلاد.

تفشي أنفلونزا الطيور

وتم اكتشاف التفشي، وهو الأول هذا الموسم، في ديكسميود، على مسافة ليست بعيدة عن فرنسا. وقالت الهيئة التي تتخذ من باريس مقرًّا لها نقلًا عن معلومات من السلطات البلجيكية، إن التفشي أدى إلى نفوق 95 طائرًا وذبح بقية القطيع البالغ عدده 20100 دجاجة.

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وعادة ما تضرب إنفلونزا الطيور، التي أدت إلى إعدام مئات الملايين من الطيور في السنوات الماضية، أوروبا خلال فصلي الخريف والشتاء.

مزرعة للدواجن في هولندا

وقد تم اكتشافه مؤخرًا في المزارع في معظم الدول المجاورة لبلجيكا لا سيما فرنسا وهولندا وألمانيا.

وأعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أواخر نوفمبر، تفشي الفيروس في مزرعة ديوك رومية في شمال غرب البلاد، كما قالت الحكومة الهولندية في الشهر ذاته إنها قررت إعدام نحو 65 ألف دجاجة في مزرعة بوسط البلاد بعد اكتشاف بؤرة للمرض.

كما أدى تفشي أنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن بألمانيا إلى إعدام عشرات الآلاف من الديوك الرومية مؤخرًا.