الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أنفلونزا الطيور تهاجم دولة جديدة بعد أن ضربت فرنسا

انفلونزا الطيور،
انفلونزا الطيور، فيتو

 قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الاثنين، إن بلجيكا أبلغت عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى إتش5 إن1 (H5.N1) في مزرعة للدواجن بالجزء الشمالي الغربي من البلاد.

 

 تفشي أنفلونزا الطيور 

وتم اكتشاف التفشي، وهو الأول هذا الموسم، في ديكسميود، على مسافة ليست بعيدة عن فرنسا. وقالت الهيئة التي تتخذ من باريس مقرًّا لها نقلًا عن معلومات من السلطات البلجيكية، إن التفشي أدى إلى نفوق 95  طائرًا وذبح بقية القطيع البالغ عدده 20100 دجاجة.

Advertisements

وعادة ما تضرب إنفلونزا الطيور، التي أدت إلى إعدام مئات الملايين من الطيور في السنوات الماضية، أوروبا خلال فصلي الخريف والشتاء.

 

مزرعة للدواجن في هولندا
 وقد تم اكتشافه مؤخرًا في المزارع في معظم الدول المجاورة لبلجيكا لا سيما فرنسا وهولندا وألمانيا.

وأعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أواخر نوفمبر، تفشي الفيروس في مزرعة ديوك رومية في شمال غرب البلاد، كما قالت الحكومة الهولندية في الشهر ذاته إنها قررت إعدام نحو 65 ألف دجاجة في مزرعة بوسط البلاد بعد اكتشاف بؤرة للمرض.

كما أدى تفشي أنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن بألمانيا إلى إعدام عشرات الآلاف من الديوك الرومية مؤخرًا.

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحكومة الهولندية الزراعة الفرنسية السلطات البلجيكية الديوك الرومية البرازيل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

مواد متعلقة

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

بيان عاجل للحكومة بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

الأكثر قراءة

لحظة انهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها (فيديو)

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

تعرف على أول طلبات كروان مشاكل قبل دخوله مقر النيابة

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

المراعي تعلن ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق

نص اعترافات عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في الشروق

الوطنية للانتخابات: انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

تحذير خطير من دولة الاحتلال الإسرائيلية لحزب الله من الدخول في الحرب

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية