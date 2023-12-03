الأحد 03 ديسمبر 2023
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منوعات

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

الفنان الألماني أنسيلم
الفنان الألماني أنسيلم كيفر صاحب النصب التذكاري، فيتو

تسبب اللصوص في إلحاق أضرار جسيمة بنصب تذكاري ضخم من الرصاص نحته الفنان الألماني، أنسيلم كيفر، الذي يعيش في فرنسا، وسرقوا أجزاء منه من مستودع بالقرب من باريس.

ووفقا لتقارير إعلامية من مكتب المدعي العام، في مدينة "مو" شمال شرق العاصمة الفرنسية، فإن الأضرار قدرها كيفر (78 عامًا)، بأكثر من مليون يورو (1.09 مليون دولار).
وقد صار كيفر مشهورًا عالميًا، بلوحاته ومنحوتاته التاريخية والأثرية والغنية بالمواد.

النصب التذكاري، فيتو

أهم الفنانين في العالم

وحسب تصنيف لأهم الفنانين في العالم، "آرت كومباس"، تم إدراج كيفر في المركز الثامن، قبل أكثر من شهر بقليل.
وقد اقتحم اللصوص مستودعًا، يخص كيفر، خلال الليل، في "كراوسي-بيوبورج"، بالقرب من باريس، طبقًا لمكتب المدعي العام. 

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حيث كان اللصوص يبحثون عن عمل فني، تم تأمينه بسياج شبكي قوي من السلك.
فيما طارد الأمن اللصوص بعد حوالي 20 دقيقة.

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نصب تذكاري الفنان الألماني أنسيلم كيفر فرنسا باريس العاصمة الفرنسية مدينة مو كراوسي-بيوبورج الرصاص

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