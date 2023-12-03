مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا
تسبب اللصوص في إلحاق أضرار جسيمة بنصب تذكاري ضخم من الرصاص نحته الفنان الألماني، أنسيلم كيفر، الذي يعيش في فرنسا، وسرقوا أجزاء منه من مستودع بالقرب من باريس.
ووفقا لتقارير إعلامية من مكتب المدعي العام، في مدينة "مو" شمال شرق العاصمة الفرنسية، فإن الأضرار قدرها كيفر (78 عامًا)، بأكثر من مليون يورو (1.09 مليون دولار).
وقد صار كيفر مشهورًا عالميًا، بلوحاته ومنحوتاته التاريخية والأثرية والغنية بالمواد.
أهم الفنانين في العالم
وحسب تصنيف لأهم الفنانين في العالم، "آرت كومباس"، تم إدراج كيفر في المركز الثامن، قبل أكثر من شهر بقليل.
وقد اقتحم اللصوص مستودعًا، يخص كيفر، خلال الليل، في "كراوسي-بيوبورج"، بالقرب من باريس، طبقًا لمكتب المدعي العام.
حيث كان اللصوص يبحثون عن عمل فني، تم تأمينه بسياج شبكي قوي من السلك.
فيما طارد الأمن اللصوص بعد حوالي 20 دقيقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.