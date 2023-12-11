مطربون رفعوا شعار «السينجل أفضل من الألبومات» في 2023.. أبرزهم الهضبة وحماقي وبهاء سلطان

شهد عام 2023، إقدام عدد كبير من نجوم الأغنية على طرح أعمالهم الغنائية بطريقة السينجل على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، نظرا لأن الأغنية السينجل أصبح عمرها أطول من الألبوم الغنائي، وشهدت الساحة الغنائية بشكل كبير بالفعل انتشار ظاهرة “السينجل” بشكل أوسع من الألبوم.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل أنجح الأغاني التي طرحت في عام 2023 بطريقة السينجل.

الهضبة عمرو دياب وضع بصمته الخاصة في عام 2023، حيث طرح عدة أغان بطريقة السينجل حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

Advertisements

عمرو دياب

ومن أهم أغاني عمرو دياب في عام 2023، أغنية "والله أبدا" والتي تعاون فيها مع عزيز الشافعي، وتعد أغنية "أنا بطمن عليك" من الأغاني أيضا التي حققت نجاحا كبيرا. وتعاون الهضبة عمرو دياب في أغنية "أنا بطمن عليك" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم.

بهاء سلطان

وتعد أغنية دادينا للفنان بهاء سلطان من أنجح الأغاني التي طرحت في عام 2023، حيث نالت إعجاب الجمهور.

أغنية دادينا لبهاء سلطان من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي،وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

ويعتبر محمد حماقي واحدا من أبرز المطربين الذين فضلوا الأغاني السينجل، حيث طرح في عام 2023 أغنيته لمون نعناع التي حققت نجاحا كبيرا وسط الأغاني الأخري وقت طرحها علي منصات الموسيقي وموقع "يوتيوب".

محمد حماقي

كما طرح أيضا عدة أغان أخرى وهما "دلعنا كتير" وأغنية "مش كفاية فراق".

أحمد سعد، فيتو

واستطاع الفنان أحمد سعد أيضا أن يضع بصمته في عام 2023، بـ أغنيته "فوق وأتعلم" التي طرحها منذ أشهر وحققت نجاحا كبيرا.

ونذهب إلى المطرب رامي جمال والذي طرح عدة أغان بطريقة السينجل في عام 2023 ومن أبرزها أغنية لحظة بعادك، كلمة سلام، هيبدأ يتكلم، بالإضافة إلى طرحه لأغنية حكايتنا منتهية كما أنه طرح منذ أيام أغنية جيت متأخر.